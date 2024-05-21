هم پیمان شدن کانون مداحان در دفاع از ولایت با رییس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، احمد واعظی رئیس کانون مداحان کشور برای شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانش در حادثه سقوط هلی‌کوپتر پیام تسلیت صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

سَلَامٌ عَلَیٰ إِبْرَاهِیمَ کَذَٰلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِین إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِینَ

إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

️شهادت هنر مردان خداست و بندگان مخلص و الهی، همواره و در همه حال در آرزوی شهادت‌اند و خوشا به حال کسانی که در راه جهاد و خدمت‌رسانی به مردم و حفظ آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، عاشقانه به دیدار معبود خود شتافتند.

️غم و اندوهی بی پایان جامعه ولایی ایران اسلامی را در پی شهادت رئیس جمهور محبوب و مردمی، خادم‌الرضا علیه‌السلام و هیئت همراه ایشان، فراگرفته است. این حادثه دلخراش مایه تألم و تأثر آحاد جامعه گردید که به شخصیت وارسته و خدمات ماندگار و با ارزش ایشان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آگاه‌اند.

️شهید آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی با نیتی خالصانه و صادقانه، اندیشه‌ای ژرف و اراده‌ای محکم، همواره برای حل مشکلات مردم، شبانه‌روزی تلاش نموده و دغدغه‌مندانه مسائل را پیگیری و رصد می‌‏کردند.

️سوابق درخشان ایشان در مسئولیت‌های مختلف، بویژه تولیت آستان قدس رضوی، ریاست قوه قضائیه و در نهایت ریاست قوه مجریه و تحول ایجاد شده در مسیر توسعه و پیشرفت ایران اسلامی، نشان از شوق خدمتگزاری به مردم در تمام این ادوار بوده و ارتقای مسئولیت‌های رسمی، با صفای باطن و تواضع ایشان همراه شده است. همچنین لازم است از امام جمعه محبوب و مردمی تبریز، آیت الله آل هاشم و وزیر نجیب و محترم امور خارجه جناب آقای دکتر امیرعبداللهیان و خدمات آنان در این سال‌ها یاد کنیم.

️کانون مداحان کشور به نیابت از ستایشگران اهل بیت علیهما السلام، این مصیبت عظمی را به محضر قطب عالم امکان حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و نایب بر حقش حضرت امام خامنه‌ای تبریک و تسلیت عرض می‌نماید و با این شهید عزیز پیمان می‌بندیم تا در راه دفاع از ولایت و تبیین راه نورانی او و امامین شریفین؛ مجاهدانه بر سر منابر مقدس آل الله، نفس خود را تا پایان عمر، خرج نظام مقدس جمهوری اسلامی نمائیم.