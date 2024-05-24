به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ضمن تبریک و تسلیت شهادت آیت الله رئیسی و همراهانش اظهار کرد: شهید جمهور «آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی»، در سه‌گانه خدمت پایان عمرش که کمتر از یک دهه به درازا کشید، کنش و اثری اختصاصی از خود به‌جای گذاشت که به نظر می‌رسد یکی از مهمترین و درخشان‌ترین نقاط کارنامه پرافتخار او است.

وی افزود: اول؛ دوره کوتاه تولیت او در آستان، بیش از هر کاری بازگرداندن مسیر اداری آستان به صراط مستقیم «قداست» بود، چه در درون سازمان و چه در اذهان، دوم؛ بازگرداندن حرمت به‌دستگاه عدالت، شناخت کافی از پیچیدگی‌های فساد، جرأت ایستادن در برابر دانه‌درشت‌ها و قدرت علنی‌کردن این جراحی پر جراحت را می‌خواست و رئیسی مرد این کار بود و حرمت «عدالت» را به نهاد مقدس قضا برگرداند.

امام جمعه شهرستان اصلاندوز ادامه داد: سوم؛ او از خادمی امام رضا (ع) با کراهت و صرفاً به‌خاطر اطاعت امر ولی فقیه به قوه قضائیه آمد و از آنجا با اصرار دلسوزان کشور به دستگاه اجرایی کشور پا نهاد، از همان اول عهدش با امام و امت بود و در این راه پای فشرد، شب و روز نشناخت، طعنه‌ها به جان خرید تا قطار خدمت را به ریل اصلی‌اش بازگرداند دو سال و ۱۰ ماه شب و روزش را به هم دوخت و دوید و دوید و دوید برای رضا و صلاح مردم که رضا صلاح خدا است.

حجت الاسلام جعفرزاده با بیان اینکه منتخب ملت ایران را خدا هم انتخاب کرد، گفت: سفرهای استانی، شهرستانی و حتی روستایی و محلی و در دیدارهای عمومی از نقاط نورانی و درخشان کارنامه شهید رئیسی بود، ۴۷ سفر استانی در ۳۳ ماه، آمار حیرت‌آوری برای عالی‌ترین مقام اجرایی کشور است، خدمت به مردم، گره‌گشایی از کار مردم، شاد کردن دل مردم و پیش بردن امور مردم، واقعاً دغدغه شبانه روز این سید آسمانی بود.

شهید رئیسی، فقط محبوب ملت ایران نبود، او محبوب‌الملل بود

وی افزود: شهید رئیسی، فقط محبوب ملت ایران نبود، او محبوب‌الملل بود با خبر شهادت آیت‌الله رئیسی و سایر شهدای خدمت، هفت کشور ترکیه، هند، پاکستان، لبنان، عراق، سوریه و کوبا در کشورهای خود عزای عمومی اعلام کردند و پرچم کشورشان را به حالت نیمه افراشته درآوردند، همچنین بعد از امید، تلاش بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیری شهید رئیسی بسیار برجسته بود و به‌خاطر آن امید وافری که در قلب امام رضایی خود داشت، هیچ خستگی را نمی‌پذیرفت و نمی‌شناخت، در روحیه جهادی، بی‌قرار خدمت و در پیگیری امور کشور جدی بودند.

امام جمعه شهرستان اصلاندوز با تاکید بر یک ملت، یک امت گفت: علت امت شدن یک فرد این است که آن شخص به گواهی آیه شریفه ۹۶ سوره مریم چنان در ایمان و عمل صالح خالص و فانی می‌شوند که در دل یک ملت و یک امت محبوب می‌شود، آنگاه تراز این محبت و محبوبیت در قلوب مردم به قدری بالا می‌رود که اساساً آن شخص، روح حاکم و روح جمعی آن ملت و امت می‌شود و تمام عواطف و احساسات و انگیزه‌ها و عزم‌های آن ملت و آن امت را معطوف و متمرکز در خود می‌کند و بدین‌سان خود به تنهایی یک امت می‌شود.

حجت الاسلام جعفرزاده خاطرنشان کرد: حالا شهید رئیسی، شاگرد خوب شهید بهشتی دوباره این ادبیات را به یاد مردم ایران آورد. خادم صدیقی که با عنوان خادم الرضایی، خادم الامت شد و در تمامی مشکلات و سختی‌ها، هیچ‌گونه تزلزلی در روحیه انقلابی و جهادی او ایجاد نشد و برای آسمانی شدن، پرواز خدمت را برگزید و ملکوتی شد و در حقیقت تجلی و مصداق بارز آن دسته از مؤمنان صادقی شد که بر عهد خویش با خدای متعال وفادار ماند.

آیت‌الله آل‌هاشم مسؤولی در طراز انقلاب بود

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با تاکید بر اینکه آیت الله آل هاشم را در عرصه نهاد مبارک امامت جمعه برای خودم الگو می‌دانستم، تصریح کرد: وی اولین امام جمعه‌ای بود که دستور داد نرده‌های مصلی که بین مردم و مسئولان فاصله ایجاد می‌کرد، برداشته شود. مکرر به بازار و کسبه آن سر زده و جویای وضعیت اقتصادی شهر می‌شد و حتی کسبه منصف و با سابقه را تشویق می‌کرد.

امام جمعه شهرستان اصلاندوز گفت: خود بدون فاصله‌ای از مردم برای خرید مایحتاج زندگی خانواده به مغازه‌ها و حتی نانوایی می‌رفت. بدون تکلف سوار مترو و تاکسی می‌شد و بدون وجود فاصله‌ای از حال مردم و مشکلاتشان خبردار می‌شد، به استادیوم یادگار امام برای حمایت از تیم محبوب فوتبال آذری‌ها می‌رفت و همه اینها در کنار رسیدگی به حال بیماران، مجروحان جنگ، خانواده‌های حاشیه‌نشین تبریز و کودکان بهزیستی انجام می‌داد، او در عین حال با حضور در مساجد محله‌های مختلف تبریز پشت سر امامان جماعت مساجد نماز می‌خواند. بدون شک شهید آیت‌الله آل‌هاشم امام جمعه تبریز و نماینده ولی فقیه آذربایجان شرقی مسؤولی در طراز انقلاب بود، جهادی خدمت کرد، مردمی بود و قلب‌های مردم دیار آذربایجان را ربود و به شهادت رسید.

وی در پایان افزود: مردم شهیدپرور دقت کنند که در چنین شرایط‌هایی که همه ما داغدار و عزادار هستیم دشمن مترصد چنین فرصت‌هایی است تا فتنه‌ای انجام دهد و با نشر مطالب دروغین و شایعه پراکنی به دنبال ضربه به فضای آرام امنیتی کشور است لذا از همه مردم شریف و بزرگ تقاضا داریم به جوسازی‌های معاندان هیچ توجهی نکنند قطعاً زحمت‌کشان امنیتی و نظارتی با تمام وجود همه مسائل را به صورت جهادی پیگیر هستند.