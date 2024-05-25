مسوولان دولت سیزدهم با جدیت پیگیر همه امور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی بعد از پایان برگزاری نشست شورای عالی مسکن که به صورت ارتباط تصویری با حضور محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری برگزار شد با اشاره به تلاش‌های شبانه روزی شهید آیت‌الله رئیسی اظهار کرد: رئیس‌جمهور شهید برای رسیدگی به امور و معیشت مردم، مسکن محرومان، ایثارگران، مسکن روستایی و شهری، جوانی جمعیت و محرومیت‌زدایی شب و روز نمی‌شناخت.

وی با بیان اینکه ساخت مسکن در دولت سیزدهم شتاب گرفت، افزود: آیت الله رئیسی همواره در نشست‌های شورای مسکن حضور می‌یافت و پیگیر امور بود لذا ما نیز همچون رئیس‌جمهور شهید کارها و امور را در موضوعات یاد شده بیش از گذشته پیش ببریم.

عباسی با اشاره به اینکه ما مسؤولان دولت مردمی سیزدهم تا زمان خادمی ملت باید با جدیت به وظایف خود بپردازیم، ادامه داد: مدیریت جهادی و انقلابی قطعاً در همه بخش‌ها جواب خواهد داد.

وی به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع خادمان شهید اشاره کرد و ادامه داد: مردم قدرشناس خادمان خود هستند؛ ما مسئولان نیز در خدمت صادقانه به مردم نباید لحظه‌ای دریغ کنیم.

استاندار گیلان بر لزوم استفاده حداکثر اختیارات در گیلان برای ساخت مسکن مردم اضافه کرد: برخی مشکلات احداث مسکن در استان مربوط به زمین نیست بلکه به سازمان‌ها و بانک‌ها ارتباط دارد که باید رفع شود.

عباسی با اشاره به توجه جدی به بازآفرینی شهری گفت: بازآفرینی شهری نیازمند زمین نیست بلکه باید برای نوسازی واحدهای مسکونی تسهیلات پرداخت شود و این موضوع باید در استان مورد توجه قرار گیرد.