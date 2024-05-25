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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۰۶

کارشناس هواشناسی به مهر اعلام کرد؛

هشدار تخریب محصولات کشاورزی به ۱۶ استان؛ آغاز افزایش دما از فردا

هشدار تخریب محصولات کشاورزی به ۱۶ استان؛ آغاز افزایش دما از فردا

کارشناس سازمان هواشناسی از صدور هشدار نارنجی برای ۱۶ استان کشور خبر داد و گفت: امکان تخریب محصولات کشاورزی در پی رگباری بارش‌ها وجود دارد و روند افزایش دما در اکثر نقاط از فردا آغاز می‌شود.

فریبا گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر آخرین وضعیت جوی کشور را تشریح کرد و گفت: امروز فعالیت سامانه بارشی در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان، مازندران و مناطقی در استان‌های کردستان، کرمانشاه، همدان مرکزی، قم، غرب لرستان، شمال اصفهان، شمال و غرب سمنان به صورت رگبار باران رعد و برق و وزش باد شدید ادامه دارد.

کارشناس سازمان هواشناسی در ادامه تاکید کرد: شدت این بارش‌ها در سطح هشدار نارنجی امشب در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، مازندران و گیلان پیش‌بینی می‌شود و احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد دور از انتظار نیست.

وی افزود: همچنین شدت بارش‌ها در سطح هشدار نارنجی فردا یکشنبه در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، زنجان، البرز، تهران، قم، شمال مرکزی، شمال اصفهان، گلستان، شمال و غرب سمنان همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد تداوم خواهد داشت.

وی نسبت به تأثیرات این بارش‌ها هشدار داد و افزود: در پی این بارش‌ها اختلال در ناوگان حمل و نقلی، کاهش دید، لغزندگی جاده‌ها، آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان آب، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌های فصلی، صاعقه، رخداد تگرگ، خسارت به سازه‌های موقت (بنرها، داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی)، اختلال در ناوگان حمل و نقل و در نواحی کوهستانی احتمال سقوط سنگ، خسارت به محصولات باغی و زراعی و احتمال ریزش سنگ در گردنه‌ها دور از انتظار نخواهد بود.

رفیعی با اشاره به هشدار نارنجی هواشناسی، توصیه کرد: سفرهای غیر ضروری، پروازهای ورزشی و تفریحی بالگرد، هواپیماهای سبک و انواع بالگردها، عدم اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های کوه نوردی، خودداری از چرای دام و تردد عشایر در حاشیه رودخانه‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب رودخانه‌ها و بویژه در نواحی سردسیر، کنترل دما و رطوبت در سالن‌های پرورشی، استفاده از محلول‌های ضد تنش در گیاهان باغی و زراعی خودداری کنند.

کارشناس سازمان هواشناسی افزود: از روز دوشنبه تا چهارشنبه در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی به ویژه در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: طی پنج روز آینده در مناطقی از دامنه‌های جنوبی البرز مرکز، جنوب غرب نیمه شرقی به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 6118294
زهره آقاجانی

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