هشدار تخریب محصولات کشاورزی به ۱۶ استان؛ آغاز افزایش دما از فردا

فریبا گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر آخرین وضعیت جوی کشور را تشریح کرد و گفت: امروز فعالیت سامانه بارشی در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان، مازندران و مناطقی در استان‌های کردستان، کرمانشاه، همدان مرکزی، قم، غرب لرستان، شمال اصفهان، شمال و غرب سمنان به صورت رگبار باران رعد و برق و وزش باد شدید ادامه دارد.

کارشناس سازمان هواشناسی در ادامه تاکید کرد: شدت این بارش‌ها در سطح هشدار نارنجی امشب در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، مازندران و گیلان پیش‌بینی می‌شود و احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد دور از انتظار نیست.

وی افزود: همچنین شدت بارش‌ها در سطح هشدار نارنجی فردا یکشنبه در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، زنجان، البرز، تهران، قم، شمال مرکزی، شمال اصفهان، گلستان، شمال و غرب سمنان همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد تداوم خواهد داشت.

وی نسبت به تأثیرات این بارش‌ها هشدار داد و افزود: در پی این بارش‌ها اختلال در ناوگان حمل و نقلی، کاهش دید، لغزندگی جاده‌ها، آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان آب، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌های فصلی، صاعقه، رخداد تگرگ، خسارت به سازه‌های موقت (بنرها، داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی)، اختلال در ناوگان حمل و نقل و در نواحی کوهستانی احتمال سقوط سنگ، خسارت به محصولات باغی و زراعی و احتمال ریزش سنگ در گردنه‌ها دور از انتظار نخواهد بود.

رفیعی با اشاره به هشدار نارنجی هواشناسی، توصیه کرد: سفرهای غیر ضروری، پروازهای ورزشی و تفریحی بالگرد، هواپیماهای سبک و انواع بالگردها، عدم اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های کوه نوردی، خودداری از چرای دام و تردد عشایر در حاشیه رودخانه‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب رودخانه‌ها و بویژه در نواحی سردسیر، کنترل دما و رطوبت در سالن‌های پرورشی، استفاده از محلول‌های ضد تنش در گیاهان باغی و زراعی خودداری کنند.

کارشناس سازمان هواشناسی افزود: از روز دوشنبه تا چهارشنبه در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی به ویژه در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: طی پنج روز آینده در مناطقی از دامنه‌های جنوبی البرز مرکز، جنوب غرب نیمه شرقی به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک پیش بینی می‌شود.