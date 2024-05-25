به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بازسازی بازار تاریخی اردبیل با اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال و خانه موزه مرحوم موذن‌زاده اردبیلی با تخصیص ۲۰ میلیارد ریال در راستای ساماندهی بناهای تاریخی استان تکمیل می‌شوند.

وی با اشاره به تخصیص ۲۶۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات سال جاری برای توسعه پروژه‌های شاخص گردشگری و میراث‌فرهنگی استان افزود: از این مبلغ ۴۵ میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت‌های پروژه‌های پل معلق خلخال و پل معلق پیر تقی کوثر، ۲۰ میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت پل معلق ورگه‌سران، ۳۰ میلیارد ریال برای تکمیل پازل بندی سد گیلارلو گرمی اختصاص یافته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل بیان کرد: همچنین ۵۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات سال ۱۴۰۳ در حوزه معرفی جاذبه‌های گردشگری استان اختصاص پیدا کرده است که ظرفیت خوبی را در این راستا در اختیار اداره کل قرار می‌دهد.

محمدی ادیب با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری در رشد اقتصادی منطقه و قابلیت‌های متعدد شهرستان‌ها در این حوزه، خاطرنشان کرد: تعامل خوبی با فرمانداران تمامی شهرستان‌های استان به وجود آمده است و انتظار می‌رود با هم‌افزایی لازم تخصیص اعتبارات مناسب برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری انجام شود.