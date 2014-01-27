تکمیل کارخانه سیمان مند دشتی نیازمند 500 میلیارد ریال تسهیلات/ لزوم تسریع در تخصیص اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه سیمان مند دشتی در برنامه جامع وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تامین سیمان مورد نیاز کشور لحاظ شده و از پروژه های مهم و تاثیر گذار در توسعه اقتصادی، اشتغال و صادرات استان بوشهر است.

تسهیلات ارزی مورد نیاز در سال 84 از محل صندوق ذخیره ارزی به مبلغ 22نیم میلیون یورو پرداخت شده و همه خطوط تولید نیز خریداری و تا پایان سال 90 در محل شرکت استقرار یافته است.

شرکت برای رسیدن به بهره برداری کامل به 500 میلیارد ریال تسهیلات نیاز دارد که تاخیر در پرداخت آن باعث فرسایش هزینه های صورت گرفته می شود.

تعویق پرداخت مطالعات و ارسال تجهیزات بعلت عدم پرداخت به‌موقع تسهیلات

مدیر عامل کارخانه سیمان مند دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای احداث کارخانه، زمینی به مساحت 100 هکتار از منابع طبیعی اخذ شده است و مواد اولیه کارخانه از سه منطقه در اطراف کارخانه تامین خواهد شد که برای بخشی از زمین‌ها، گواهی کشف صادر و بقیه در دست اقدام است.

آرمان ثنائی با اشاره به اینکه از سال 86 آماده سازی زمین و فعالیت‌های اجرایی مقدماتی آغاز شده، افزود: بخش ارزی بودجه مورد نیاز کارخانه از محل صندوق ذخیره ارزی تامین و همه ماشین آلات به محل کارخانه حمل شده است.

وی ادامه داد: این طرح در دو فاز اجرایی تقسیم شده که فاز اول شامل بخش‌های بونکر تغذیه آسیاب سیمان، آسیاب سیمان، سیلوی سیمان و بارگیری است که عملیات اجرایی این فاز در بخش ساختمانی، ساخت ماشین آلات مکانیکی داخلی، تامین تجهیزات سیستم تاسیسات، ساخت تجهیزات سیستم برق و کنترل و همچنین برق‌رسانی به کارخانه به اتمام رسیده است.

ثنائی اضافه کرد: عملیات نصب ماشین آلات مکانیکی از ابتدای مهرماه سال 91 آغاز شد و عملیات نصب تجهیزات برقی و الکتریکی نیز از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده است و در حال حاضر هاپرگچ و بونکر های تغذیه آسیاب سیمان راه اندازی و باردهی شده است.

مدیر عامل کارخانه سیمان مند دشتی با اشاره به اینکه سیلوهای سیمان بگ هاوس آسیاب و بارگیر خانه نیز راه اندازی شده و آماده باردهی می باشد تصریح کرد: کمپرسورخانه و پمپخانه آب نیز راه اندازی گردیده و هوای فشرده و آب به همه دپارتمان‌ها رسیده است.

بهره‌برداری کامل کارخانه سیمان دشتی نیازمند 500 میلیارد ریال تسهیلات

ثنائی در خصوص احداث خط انتقال 132 کیلوولت کارخانه نیز یادآور شد: خط انتقال برق 132 بطول 35 کیلومتر نصب یراق آلات و سیم کشی 97 دکل تکمیل شده است که در مهرماه خط انتقال به برق سراسری متصل و کلیه ترانسها و پستهای برق کارخانه برقدار شده اند.

وی بیان کرد: به دلیل عدم پرداخت به موقع تسهیلات بانکی پرداخت مطالبات پیمانکاران وتامین و ارسال باقیمانده تجهیزات به تعویق افتاده که این موضوع باعث تاخیر در اتمام پروژه شده است.

ثنائی گفت: در فاز دوم این طرح نیز بخشهای باقیمانده خط تولید شامل سنگ شکن، سالن اختلاط، آسیاب مواد و سیلوهای مواد، دپارتمان پختو گریت کولر است که ساخت الکتروفیلتر،بگ فیلترهاو فنهای اصلی فاز دوم در جریان هستند.

وی بیان داشت: به دلیل مشکلات ناشی از تامین بودجه ریالی مورد نیاز ،علی‌رغم پیگیری‌های فراوان انجام شده تاکنون موفق به دریافت تسهیلات از بانک ملی نشده‌ایم علی رغم اینکه پرداخت آن به تصویب هئیت دولت در سفر سوم به استان بوشهر رسیده است.

مدیر عامل کارخانه سیمان مند دشتی گفت: برای رسیدن به بهره برداری کامل کارخانه به 500 میلیارد ریال تسهیلات نیاز است که تاخیر در پرداخت آن باعث فرسایش هزینه های صورت گرفته می شود که امیدواریم مدیران بانک ملی در پرداخت این تسهیلات تسریع کنند.

اشتغال یک‌هزار نفر با راه‌اندازی کارخانه سیمان/ بانک عامل در پرداخت تسهیلات شتاب کند

فرماندار شهرستان دشتي نیز به خبرنگار مهر گفت: باتوجه به پيشرفت صورت گرفته امیدواریم بانك عامل در پرداخت تسهيلات مذکور شتاب بیشتری كند .

سید علی هاشمي افزود: تجهيزات خارجي موردنياز كارخانه سيمان مند تامين شده و تکمیل هر چه زودتر کارخانه سیمان مند از فرسایش هزینه‌های صورت گرفته جلوگیری می کند.

وی ادامه داد: ساخت كارخانه سيمان مند با توان توليد سه هزار و 300 تن سال 86 شروع شده كه با بهره برداري از آن بيش از یک‌هزار نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم مشغول به كار مي شوند.

هاشمی تصریح کرد: امیدواریم با به ثمر رسیدن این پروژه در آینده ای نزدیک شکوفایی شهرستان و ایجاد اشتغال شاهد باشیم.

پرداخت مبلغ 100 میلیارد ریال تسهیلات به منظور تسریع در این پروژه

نماینده مردم دشتی وتنگستان در مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار مهر گفت: بهره برداری از کارخانه سیمان مند دشتی نقش مهمی در اقتصاد منطقه ایجاد می کند.

حجت الاسلام پوفاطمی افزود: ساخت این کارخانه به علت نزدیکی به دریا و بازار مصرف کشورهای حاشیه خلیج فارس زمینه برای صادرات سیمان این کارخانه بسیار مناسب است.

وی از موافقت پرداخت مبلغ 100 میلیارد ریال تسهیلات به منظور تسریع در این پروژه خبر داد.

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گزارش: قاسم بازیاری