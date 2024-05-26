به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این اخبار از سوی 2 منبع معتبر منتشر شده که کدهای این اپ را بررسی و یک گزینه مخفی جمینی را کشف کرده اند.

با ضربه روی گزینه مذکور موجی از قابلیت های هوش مصنوعی در جی میل فعال می شود. به عنوان مثال جمینی می تواند ایمیل های طولانی را خلاصه، نکات کلیدی را مشخص یا حتی پیش نویسی برای پاسخهای کاربر فراهم کند. این ویژگی با قابلیت هایی همخوان می شود که هم اکنون برای کاربران دارای حق عضویت Google Workspace مهیا است.

هرچند قابلیت خلاصه سازی هم اکنون یکی از نقاط قوت هوش مصنوعی به حساب می آید اما باید به یاد داشت که فناوری مذکور بدون خطا نیست. بنابراین همیشه احتمالی هر چند کوچک وجود دارد که جمینی اطلاعات مهم را به دلیل تعبیر نادرست حذف کند.