به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آلفابت شرکت مادر گوگل در مراسمی نشان داد چگونه هوش مصنوعی را در سراسر کسب وکارهایش از جمله چت بات ارتقا یافته جمینی به کار برده و از آن برای بهبود موتور جستجویش استفاده کرده تا با سیستم های هوش مصنوعی دیگر رقابت کند.

یکی از جدیدترین دستاوردهای گوگل، مدل‌ افزوده‌شده به خانواده هوش مصنوعی Gemini ۱.۵ معروف به Flash بود که اجرای آن سریع‌تر و ارزان‌تر می کند. این دستاورد نمونه اولیه ای به نام Project Astra است که می تواند با کاربران در مورد هر چیزی که در دوربین موبایل های هوشمندشان ضبط می شود، صحبت کند و نتایج جستجو را تحت عناوین تولید شده توسط هوش مصنوعی طبقه بندی کند.

ساندار پیچای مدیر ارشد اجرایی گوگل در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اینکه آیا آپدیت های هوش مصنوعی می توانند کسب وکار سودآور گوگل را به خطر بیندازد، گفت: این همان نقطه رشد و فرصت است.

واحد هوش مصنوعی گوگل یا همان دیپ مایند فناوری ساخته که می تواند فعالیت های روزانه را برای مشتریان انجام دهد. نتایج اولیه این تحقیق در پروژه آسترا (ابزاری که از دوربین موبایل استفاده می کند و درباره جهان نتیجه گیری می کند) نشان داده شده است.

در ویدئوی نمایشی Google I/۰یک کاربر این سیستم را به کار گرفت تا سخنران را شناسایی و مکان لیوان هایی که در گوشه ای از اتاق بودند را ردیابی کند. این شرکت همچنین نشان داد چگونه می توان ۲ پروژه آسترا را با کمک ابزاری به نام جمینی لایو ( یک دستیار صوتی و متنی طبیعی تر از دستیار گوگل) با یکدیگر مرتبط کرد.

مدیر ارشد اجرایی گوگل دیپ مایند نیز گفت: ما می خواستیم یک هوش مصنوعی جهانی بسازیم که بتواند به طور واقعی در زندگی روزمره کارآمد باشد.

تولید ویدئو یکی دیگر از حوزه هایی است که گوگل باید در آن با شرکت های دیگر رقابت کند. این شرکت از یک مدل هوش مصنوعی به نام Veo رونمایی کرد که می تواند ویدئوهایی با وضوح ۱۰۸۰ پیکسل با مدت طولانی تر از یک دقیقه ثبت کند.این ابزار برای خالقان محتوای تایید شده فراهم است.

در کنار این موارد گوگل از ارتقای مدل جمینی پرو ۱.۵ نیز خبر داد. این هوش مصنوعی می تواند انبوهی از داده را درک کند. اما روز گذشته گوگل اعلام کرد مقدار داده هایی که سیستم درک می کند ۲ برابر شده و به ۲ میلیون توکن می رسد. این بدان معناست که هنگامیکه هوش مصنوعی هزاران صفحه متن یا ویدئویی یک ساعته دریافت می کند، می تواند به سوالات پاسخ دهد.

مدل پرو همچنین برایبرای مشتریکن سروسی جمینی ادونسد گوگل نیز مهیاست.

تراشه جدید، جستجوی جدید

گوگل همچنین در این مراسم تلاش های خود را برای ارتقای هوش مصنوعی با تراشه های رایانشی جدید و اصلاح موتور جستجوی همنام خود روشن کرد. این شرکت اعلام کرد نسل ششم تراشه های تنسور(TPU) قرار است جایگزین تراشه های قدرتمند انویدیا برای این شرکت و مشتریان گوگل کلاد شود. تراشه جدید از اواخر ۲۰۲۴ میلادی برای مشتریان ابر رایانشی فراهم خواهد بود. در این میان کاربران مرورگر گوگل سرچ به زبان انگلیسی می توانند از هوش مصنوعی برای دسته بندی نتایج جستجوهایشان در زمینه غذا خوردن، دستورغذا و در نهایت فیلم، کتاب و محتوای دیگر باشند.

رویداد سالانه توسعه دهندگان I/O گوگل در ماونتین ویو پس از مراسم اوپن ای آی برای نشان دادن قابلیت های جدید چت جی پی تی جهت صحبت کردن و غیره برگزار شد.

همچنین این شرکت پس از یک دوره طولانی آزمایش عمومی که از رویداد I/O سال گذشته آغاز شده بود، این هفته AI Overviews را برای همه کاربران در ایالات متحده ارائه می کند. این ویژگی از هوش مصنوعی مولد برای ترکیب اطلاعات و پاسخگویی به سوالات پیچیده تری استفاده می کند که پاسخ ساده ای برای آنها در وب وجود ندارد.