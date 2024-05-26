به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج برق‌آسا بین‌المللی دبی برگزار شد که سینا موحد با کسب ۶.۵ امتیاز به مقام سوم رسید و مدال برنز را به دست آورد.

استاد بزرگ فرخ آموناتوف از تاجیکستان و استاد بزرگ مهدی غلامی از ایران با کسب هفت امتیاز مقام‌های اول و دوم را کسب کردند.

موحد در دور سوم نفر اول مسابقات را شکست داده بود.

این مسابقات در ۹ دور و با حضور بازیکنانی از ۲۴ کشور در این مسابقه حضور داشتند.

سینا موحد همچنین در بخش استاندارد رقابت‌های بین‌المللی شطرنج امارات با حریفان خود رخ به رخ می‌شود.

استاد بزرگ مهدی غلامی اوریمی و استاد بین‌المللی سید کیان پورموسوی دیگر شطرنج‌بازان شرکت کننده کشورمان در مسابقات بین‌المللی دبی امارات هستند.

سیزدهم خردادماه نفرات برتر مسابقات بین‌المللی دبی امارات مشخص می‌شوند.

مسابقات شطرنج در سه بخش استاندارد، سریع و برق آسیا برگزار می‌شود.