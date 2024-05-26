همکاری موزه برادران امیدوار و دانشگاه علم و فرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، طی یک نشست رسمی با حضور عیسی امیدوار نخستین جهانگرد و پژوهشگر سفر در ایران، مهدی باصولی رئیس دانشگاه علم و فرهنگ، تفاهم نامه همکاری مابین موزه برادران امیدوار که تنها موزه گردشگری ایران به حساب می‌آید و دانشگاه علم و فرهنگ که در حوزه‌های مشترک با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از مراکز علمی عالی رتبه به حساب می‌آید، به امضا رسید.

منوچهر جهانیان معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ در این برنامه با اشاره به اهمیت شعار برادران امیدوار (همه متفاوت، همه خویشاوند) و نیز اقدام بزرگ آنها در جهانگردی و شناساندن جنبه‌های کمتر دیده شده اقوام و ملت‌ها به ایرانیان، از این اقدام سترگ قدردانی کرد.

وی اقدامات علمی و پژوهشی عیسی امیدوار جهانگرد، پژوهشگر و مستندساز برجسته را موجب افتخار جامعه علمی و فرهنگی ایران دانست.



مهدی باصولی رئیس دانشگاه علم و فرهنگ با اشاره به اهمیت مفهوم منظر در گردشگری، گفت: اگر با این دید به موزه‌ها توجه کنیم تا بتوانیم دید مفهومی و عمیق به بازدیدکنندگان ارائه دهیم.

وی امضای تفاهم‌نامه با مجموعه‌های تاریخی را قدمی مهم برای پیوند بیشتر دانشگاه و محیط‌های پیرامونی آن دانست و ابراز امیدواری کرد که این تفاهم‌نامه زمینه مناسبی برای حضور دانشجویان رشته‌های مختلف در مجموعه ایجاد کند.

قدردانی از اقدام بی‌بدیل برادران امیدوار در عرصه جهانگردی و پیشرو بودن در این حوزه از جمله بخش‌های دیگر صحبت‌های دکتر باصولی بود.



عیسی امیدوار ضمن ابراز خشنودی از حضور در این مراسم، خاطراتی از سفرهای پژوهشی خود که بعضاً به مقصد مناطق دورافتاده و جوامع بدوی بود، عنوان کرد. توصیه به سفر، نوشتن و مستندسازی در هنگام سفر ازجمله بخش‌های دیگر صحبت‌های عیسی امیدوار برای حاضران در جمع و به‌ویژه دانشجویان بود.

این تفاهم نامه با موضوع همکاری مشترک در زمینه برگزاری دوره‌های تخصصی و کارآموزی دانشجویان، همکاری در راستای اجرای طرح‌های فرهنگی و پروژه‌های پژوهشی مشترک و همکاری برای اجرای بازدید علمی و فرهنگی به امضای طرفین رسید.