ایجاد اشتغال برای حدود ۱۳ هزار گیلانی در دولت سیزدهم

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر یک شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به خدمات دولت سیزدهم در بخش صنعتی گیلان اظهار کرد: در دولت سیزدهم ۴۳۶ واحد صنعتی گیلان موفق به اخذ پروانه بهره برداری صنعتی شده‌اند.

وی شتاب و تکاپوی خدمت رسانی دولت سیزدهم در بخش صنعت را رو به رشد دانست و افزود: علیرغم فضای تحریم و وجود چالش‌های دشوار اقتصادی؛ بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صنعتی در مدت ۳ ساله دولت سیزدهم در گیلان انجام شده که حکایت از حمایت و سیاستگذاری مطلوب دولت در این بخش دارد.

مدیرکل صمت، عمده سرمایه گذاری انجام شده را در صنایع فلزی، قطعات خودرویی، چوب و اوراق فشرده و همچنین صنایع شیمیایی اعلام و اضافه کرد: علاوه بر این واحدهای ایجادی، برخی از کارخانجات موجود قبلی نیز نسبت به تکمیل خطوط و افزایش تولید در قالب طرح توسعه در این مدت اقدام نموده‌اند که تعداد طرح‌های توسعه‌ای انجام شده به ۴۱ مورد می‌رسد.

این مسؤول راه اندازی نهضت احیا واحدهای تولیدی را یکی دیگر از ابتکار عمل‌های دولت ریاست جمهوری شهید خدمت برشمرد و اضافه نمود: این موضوع با تشکیل ستاد احیا با هدف بهره مندی بهینه از سرمایه گذاری‌های قبلی انجام شده و جلوگیری از هدر رفت منابع اقتصادی در استان گیلان و سایر استان‌ها انجام شد که دستاورد آن، راه اندازی مجدد ۱۱۶ واحد تولیدی کوچک و متوسط در استان بود.

به گفته پورحیدری در دولت سیزدهم با تشکیل کمیته ویژه احیا، بالغ بر ۳۲۲ واحد راکد دیگر نیز شناسایی و آسیب شناسی شده‌اند، که بخش اعظمی از آنها قابلیت احیا را دارند و به تدریج به آن ۱۱۶ واحد احیا شده اضافه خواهند شد.

گفتنی است، هم اکنون یک هزار ۸۳۰ واحد صنعتی و افزون بر ۱۷ هزار واحد تولیدی- صنفی در گیلان فعالیت دارند و صنعت گیلان در زمینه انواع مقاطع فولادی و مفتول‌های مسی، صنایع سلولزی اوراق فشرده چوبی و پالت سازی؛ صنایع دارویی، لوازم خانگی کوچک، نساجی و پوشاک و صنعت کیک و کلوچه جزو استان‌های سرآمد محسوب می‌شود.