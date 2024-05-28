به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مراسم تجلیل از بانوان ورزشکار راه‌یافته به المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۴ با حضور کیومرث هاشمی در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.



کیومرث هاشمی در این جلسه اظهار داشت: قرار بود در ایام دهه کرامت این نشست برگزار شود که به دلیل شهادت رئیس‌جمهور برگزاری آن به وقفه افتاد. شهادت آیت‌الله رئیسی و هیأت همراه ضایعه بسیار سخت و سنگینی برای کشور بود ولی راه ایشان را باید ما ادامه دهیم.



وی افزود: آیت‌الله رئیسی دغدغه زیادی در خصوص قهرمانان داشتند. حضور ایشان در کمتر از ۷ ماه در دو جلسه مراسم تجلیل نشان داد که دغدغه ورزشکاران را داشتند و بلافاصله دستور پرداخت پاداش‌ها را دادند. علاقه‌مندی ایشان به تک‌تک ورزشکاران بر کسی پوشیده نیست.



وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اهمیت جایگاه ورزشکاران خاطرنشان کرد: ما بارها به این موضوع اشاره کرده‌ایم که شأن حضور ما در عرصه مدیریت ورزش به خاطر حضور قهرمانان است. وجود ما در این عرصه برای خدمت‌رسانی به تک‌تک ورزشکاران و قهرمانان است.



هاشمی همچنین با اشاره به دیدار اخیر ورزشکاران با رهبر انقلاب نیز گفت: در این دیدار مقام معظم رهبری در فرمایشات خود تقدیر و تشکر از ورزشکاران و اقدامات فرهنگی آنها داشتند. ورزش ما یک ورزش فرهنگی است و نکات فرهنگی مشمول خیلی از کارها می‌شود.



وی ادامه داد: تبریک می‌گویم بابت تمام افتخاراتی که تا به این لحظه به دست آمده است. ورزشکاران سفیران کشور در بالاترین سطح مسابقات که در جهان برگزار می‌شود، هستند. ورزشکاران با یک مدال دل میلیون‌ها نفر را شاد می‌کنند و این یک کار فرهنگی است و همه به این ظرفیت قهرمانان اشراف دارند.



وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: ۲۱۰ کشور در المپیک شرکت می‌کنند و همه دنیا شما را می‌بینند. ۲۰ هزار خبرنگار این مسابقات را پوشش می‌دهند و این نشان دهنده اهمیت مسابقات المپیک است.



وی بیان کرد: شما می‌توانید در دهکده بازی‌ها و ارتباطی که با ورزشکاران دیگر کشورها می‌گیرید ایران را به همه دنیا نشان دهید.



کیومرث هاشمی افزود: خیلی از ورزشکاران تا به ایران نیایند نمی‌دانند که کشور ما چگونه است و قطعاً در مراودات خود می‌توانید همه را با ظرفیت‌های کشور ایران آشنا کنید. کشور روی ورزشکاران سرمایه‌گذاری کرده و شما نیز به خوبی جواب این اعتماد را داده‌اید. از شما می‌خواهیم که تلاش کنید و هرکسی نسبت به تلاشی که می‌کند نتیجه می‌گیرد.



همچنین مریم کاظمی‌پور معاون توسعه ورزش بانوان نیز در ابتدای مراسم اظهار کرد: توصیه‌ها و تأکیدات رئیس جمهور شهید و نگاه ایشان به ورزش بانوان هیچ‌وقت فراموش نخواهد شد. آقای رئیس‌جمهور نگاه پدرانه‌ای در این زمینه داشتند و امیدوارم به میمنت این جلسه، مسیر موفقیت را به دعای همه این عزیزان طی کنید و با موفقیت دل مردم را شاد کنید.



او ادامه داد: ما در بخش المپیک ۹ سهمیه اعلام شده قطعی و یک سهمیه اعلام نشده قطعی داریم. امیدواریم در دو و میدانی و تیرکمان سهمیه داشته باشیم. ما در المپیک توکیو ۹ سهمیه داشتیم و در این المپیک شاهد افزایش سهمیه خواهیم بود. ما در پارالمپیک پیش‌رو، ۱۵ سهمیه داریم و امیدوارم بهترین کیفیت را از ورزشکاران در رقابت‌های پارالمپیک شاهد باشیم.



در این مراسم محمود خسروی‌وفا رئیس کمیته ملی المپیک، غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک، اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، علیرضا پسندیده مدیرکل حوزه وزارتی و طاهره علی‌آبادی حضور داشتند.