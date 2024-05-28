به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که پس از شهادت دکتر سید ابراهیم رئیسی و به ریاست محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری و با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و سایر اعضا تشکیل شد، ۴ مصوبه داشت.

در جلسه بعد از ظهر امروز سه‌شنبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، سند ملی سبک پوشش اسلامی-ایرانی، اساسنامه شورای‌عالی نوجوانان و جوانان و اساسنامه ستاد مرکزی اعتکاف به تصویب نهایی رسید.

برگزاری همایشی با موضوع بررسی و تبیین الگوی حکمرانی ولایی-مردمی بر مبنای عمل آیت‌الله رئیسی در دوران ریاست جمهوری، هم‌زمان با ایام چهلمین روز شهادت دکتر رئیسی و دیگر شهدای خدمت نیز، از دیگر مصوبات جلسه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بود.

در جلسه امروز همچنین گزارشی از وضعیت رشد علمی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سایر کشورها ارائه و تاکید شد با توجه به مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تولید علم و نگارش مقالات علمی بر مبنای حل مشکلات کشور، صرف نگارش مقاله در رشد علمی کشور اصالت نداشته و مقالات باید معطوف به حل مسائل و تأمین نیازهای کشور باشند. بر همین اساس مقرر شد آئین‌نامه نحوه ارتقای اساتید تکامل یافته و در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب شود.

مخبر نیز در این جلسه، بر تسریع در جمع‌بندی مباحث مطرح شده و تهیه طرحی جامع، بر اساس منویات مقام معظم رهبری، برای طرح و تصویب در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد.

در پایان جلسه امروز نیز حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه با گرامیداشت یاد شهید دکتر رئیسی، با بیان اینکه ایشان نسبت به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن توجه ویژه‌ای داشت، گفت: همه مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که پیش از شهادت آیت‌الله رئیسی به تصویب رسیده بودند، از سوی ایشان توشیح، امضا و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده بود و هیچ مصوبه بر زمین مانده‌ای نداریم.