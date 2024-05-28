به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و شمس آذر در هفته بیست و نهم لیگ برتر از ساعت ۲۰ و در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین با قضاوت موعود بنیادی فر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۳ بر یک به سود شاگردان «اوسمار ویه را» به پایان رسید.

ترکیب شمس آذر: علیرضا جعفرپور، محسن طرحانی، هومن ربیع‌زاده، محمدرضا رضایی (۷۱- کارت زرد)، حسین گودرزی، علی آزادمنش، پوریا سرآبادانی (۷۴- سجاد جعفری)، صادق آلبوصبیح، امیرمحمد نسایی، محمد پاپی (۷۴- عیسی مرادی)، فراز امامعلی (۱۴- کارت زرد) (۸۱- مجتبی فخریان)

ترکیب پرسپولیس: علیرضا بیرانوند - گئورگی گولسیانی - حسین کنعانی زادگان - عبدالکریم حسن - دانیال اسماعیلی‌فر - مسعود ریگی - سروش رفیعی - اوستون ارونوف(۹۰ ابوالضل بابایی) - مهدی ترابی - امید عالیشاه (۷۱- وحید امیری) و عیسی آل‌کثیر(۹۰ وحدت هنانوف)

*یکی از اعضای کادر فنی تیم شمس آذر در دقیقه ۶۸ و به دلیل اعتراض به داوری از بنیادی فر کارت زرد دریافت کرد.

بازیکنان شمس آذر بازی را بهتر آغاز کردند و در همان دقیقه اول موقعیتی را روی دروازه پرسپولیس ایجاد کردند که با دفع توپ توسط مدافعان پرسپولیس همراه شد. در دقیقه ۵ کرنر برای تیم شمس آذر شکل گرفت که با دفع ناقص سروش رفیعی همراه شد و در ادامه ضربه محمد پاپی با برخورد به عیسی آل کثیر به شکل خطرناکی راهی کرنر شد.

در دقیقه ۱۴ و به دلیل خطای فراز امامعلی روی علیرضا بیرانوند، مهاجم شمس آذر توسط داور با کارت زرد جریمه شد.

ارونوف و گل اول برای پرسپولیس

در دقیقه ۱۹ و روی اشتباه مدافع شمس آذر توپ به مهدی ترابی رسید و او با پاسی در عمق عیسی آل کثیر را صاحب توپ کرد و در حالی که در مصافی تک به تک با دروازه بان شمس آذر قرار داشت با پاسی در عرض اوستون ارونوف را صاحب توپ کرد و این بازیکن گل اول بازی را برای پرسپولیس به ثمر رساند.

فرصت سوزی آلبوصبیح پرسپولیس را پیروز نگه داشت

در دقیقه ۲۷ کرنر برای شمس آذر شکل گرفت که با ارسال توپ به درون محوطه جریمه پرسپولیس، در حالی که هیچیک از بازیکنان پرسپولیس، صادق آلبوصبیح را مهار نکرده بودند این بازیکن نتوانست با ضربه سر دروازه پرسپولیس را باز کند و توپ از کنار دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۳۱ موقعیتی خوبی برای شمس آذر از سمت چپ شکل گرفت که با ارسال توپ به سمت دروازه، علیرضا بیرانوند با مشت توپ را دور کرد تا این موقعیت هم برای شمس آذر از دست رود.

شروع نیمه دوم و گل تساوی برای شمس آذر

با شروع نیمه دوم، بازیکنان شمس آذر برای جبران گل خورده از همان ابتدا هجومی ظاهر شدند و در دقیقه ۴۷ از سمت چپ روی اشتباه مسعود ریگی بازیکن شمس آذر صاحب توپ شد و آن را به محوطه جریمه شمس آذر ارسال کرد که با ضربه سر امیرمحمد نسایی همراه و توپ راهی دروازه شد تا حساب کار با نتیجه تساوی یک بر یک دنبال شود.

پس از گل تساوی شمس آذر، شاگردان سعید دقیقی باز هم موقعیت برای گلزنی داشتند که با تعلل بازیکنان این تیم مدافعان پرسپولیس توپ را دور کردند.

ریگی اشتباهش را با گل جبران کرد

پرسپولیس با دریافت گل تساوی سراسر حمله شد و در دقیقه ۵۷ روی حرکت خوب مسعود ریگی توپ تا نزدیکی محوطه جریمه شمس آذر جلو آمد و روی پاس مهدی ترابی مجدداً صاحب توپ شد و توانست گل دوم را برای پرسپولیس به ثمر برساند.

تیرک دروازه مانع از گلزنی عالیشاه

در دقیقه ۶۵ و به دلیل خطای بازیکن شمس آذر روی عیسی آل کثیر در بیرون محوطه جریمه این تیم، ضربه آزاد برای پرسپولیس شکل گرفت که امید عالیشاه پشت توپ قرار گرفت و به آن ضربه زد که توپ او را برخورد به تیر عمومی دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۷۲، موقعیت عالی برای پرسپولیس روی ارسال ترابی و صربه سر امیری که عبدالکریم در دهانه دروازه توپ را به بیرون از دروازه زد.

ترابی آرامش دهنده قلب‌های سرخ

در دقیقه ۹۰ و از سمت راست در نزدیکی محوطه جریمه، ضربه آزاد برای پرسپولیس شکل گرفت که مهدی ترابی پشت توپ ایستاد و با ضربه‌ای آرام به توپ ضربه زد که با اشتباه جعفرپور توپ وارد دروازه شمس آذر شد تا حساب کار ۳ بر یک به سود پرسپولیس شود.

با این نتیجه پرسپولیس با ۶۵ امتیاز در صدر جدول باقی ماند و شمس آذر هم با ۳۹ امتیاز در رده ششم جدول باقی ماند.