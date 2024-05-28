رونمایی از سامانع جامع اطلاعات بازار کار تا ۲ هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمود کریمی بیرانوند عصر امروز سه‌شنبه در جلسه شورای اشتغال خوزستان که در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: در دولت سیزدهم در حوزه بازار کار موفقیت‌های بی‌نظیری رخ داده است، اتفاقاتی که در این مدت در حوزه کار رخ داده تقریباً در هیچ دولتی تاکنون رخ نداده است و انجام آن به دلیل همراهی بین صف و ستاد و تقسیم کار ملی بوده که با حضور رئیس جمهور و همراهی استانداران صورت گرفته است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نرخ بیکاری استان خوزستان کاهشی بوده اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است، در عین حال نرخ مشارکت نیز حتی به میزان کم افزایشی بوده است که این نشان دهنده سیر صعودی بازار کار و طی کردن مسیر درست حرکت است.

وی با اشاره به سامانه رصد بیان کرد: این سامانه در دولت سیزدهم راه اندازی شده که فلسفه آن بر این اساس بوده که اشتغال به صورت لحظه به لحظه رصد شود، به راحتی از طریق کل ملی می‌توان تا کوچک‌ترین شهرستان و دستگاه را مشاهده کرد در حالی که همیشه مساله اشتغال به صورت کلی و آماری بوده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: رصد سیاست گذاری، نظارت و تقسیم کار را می‌توان از طریق سامانه «رصد» انجام داد که ما در سطح ملی آن را انجام می‌دهیم.

کریمی بیرانوند با اشاره به سامانه جست و جوی شغل گفت: شهید آیت الله رئیسی در خصوص این سامانه دستور داده‌، طبق گزارشات اعلام شده اکنون ۹۰۰ فرصت در خوزستان اعلام شده که این خوب است اما با توجه به ظرفیت شرکت‌های بزرگ که در استان وجود دارد می‌تواند از این بهتر شود، حضور دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی در این زمینه نیاز است.

وی با بیان اینکه سال گذشته تجربه رویداد مردمی اشتغال آفرین را داشته‌ایم، تصریح کرد: در یک روز همه فرصت‌های شغلی استان به صورت شهرستان به شهرستان برای صاحبان کسب و کار و فرصت‌های شغلی انجام شد، در این خصوص ۱۲۰ رویداد مردمی برگزار کردیم که نتایج شگفت آوری را به همراه داشت لذا امسال نیز این کار را تکرار خواهیم کرد.

توجه ویژه به اشتغال فارغ التحصیلان

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: شهید آیت الله رئیسی و آقای مرتضوی سال گذشته تکلیف کردند که اولویت حوزه اشتغال را بیکاری فارغ التحصیلان قرار دهیم و برای اولین بار است که دولت مردان ۲۵ درصد از سهم ایجادی اشتغال خود را به حوزه فارغ التحصیلان اختصاص دادند، درست است که این مبلغ بزرگ است اما می‌توانیم با همکاری یکدیگر این غیر ممکن را ممکن کنیم، بنده نیز خواهش دارم که در تعهد امسال به مساله فارغ التحصیلان توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

کریمی بیرانوند افزود: در حوزه مشاغل خانگی به نسبت قبل از دولت سیزدهم، منابع حداقل ۱۵ برابر شده در حالی که در دولت‌های گذشته مشاغل خانگی اهمیتی نداشته است.

وی بیان کرد: خوزستان به نسبت سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش اعتبار داشته که این افزایش اعتبار به دلیل عملکرد خوبه استان بوده است و انشاالله در نیمه‌های راه مجدد اعتبار جدید خواهیم گرفت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سامانه جامع اطلاعات بازار کار عنوان کرد: یکی از تکالیف بر زمین مانده مقام معظم رهبری از سال ۹۰ این سامانه بوده که ان‌شاءالله در ۲ هفته آینده از آن رونمایی خواهیم کرد، همچنین به زودی آمار را به استان‌ها اعلام می‌کنیم تا به جای اینکه منتظر بیکاران بمانیم خودمان به سمت آنها برویم و این اتفاق مبارک به زودی رخ خواهد داد.

کریمی بیرانوند ادامه داد: در حوزه محاسبه نرخ بیمه کاری، جمعیت شاغل و بیکار نیز تفاوت‌های کمی در سطح ملی و استان‌ها با مرکز آمار وجود دارد که این طبیعی است.