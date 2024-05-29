انتخابات ریاست جمهوری بدون هیچ خللی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کاظمی در اولین جلسه ستاد انتخابات استان که به منظور هماهنگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در قزوین برگزار شد، تصریح کرد: گفتمان رئیسی، گفتمان انقلاب اسلامی بود و اقدامات او در دولت سیزدهم تابلوی بلندی از خدمت صادقانه را به نمایش گذاشت، اقداماتی که با نگاه به آنها جمله "ما می‌توانیم" به صورت عینی مصداق پیدا می‌کند.

وی افزود: اگر بخواهیم در مسیر گفتمان انقلاب حرکت کنیم، اولین تعهد ما این است که تا آخرین دقیقه به نحو شایسته امانتداری کنیم و از طرفی تلاش کنیم مصیبت عظیم از دست دادن شهید رئیسی ذره‌ای در خدمت ما تأثیری نگذارد و خللی ایجاد نکند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین، اظهار کرد: بیش از یک هفته از شهادت رئیس جمهور می‌گذرد اما بدنه دولت و مجموعه تیم دولت سیزدهم با تعامل و همدلی و بدون هیچ اختلالی در مسیر ارائه خدمت فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: همانطور که در برگزاری انتخابات مجلس نشاط حاکم بود و تلاش می‌کردیم اقدامات مؤثری انجام شود، در این دوره از انتخابات نیز باید همانگونه عمل کنیم، عهد ما با شهید رئیسی این است که با قوت کار را دنبال کنیم.

کاظمی افزود: انتخابات براساس بند ۱۳۱ قانون اساسی برگزار می‌شود، بازه زمانی ۳۰ روزه برای برگزاری انتخابات به معنای این است که ما یک پنجم زمان متداول وقت داریم و با برنامه‌ریزی درست و هماهنگی‌های لازم بدون اینکه خللی وارد شود باید گام‌های بلندتری برداریم.

وی بیان کرد: ۸ تیر ماه انتخابات برگزار می‌شود، با توجه به فرصت کوتاه باید برای برگزاری انتخابات آماده باشیم و بسترهای لازم را فراهم کنیم تا در هر صورت آمادگی لازم را داشته باشیم؛ در گام اول کمیته‌های انتخابات مشخص و احکام اعضای آن صادر شده است، در این میان سه حوزه آموزش، فناوری اطلاعات و پشتیبانی نیاز به تمرکز بیشتری دارد.

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین اظهار کرد: جلسات هماهنگی برگزاری انتخابات به صورت مستمر در بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها برگزار خواهد شد، شهادت رئیس جمهور مصیبت عظیمی بود اما ما مأمور به تکلیف هستیم.