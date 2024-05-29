به گزارش خبرنگار مهر، «احمد وحیدی» وزیر کشور امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حالی که در سوگواری و مصیبت ضایعه بزرگ فقدان رئیس‌جمهور شهید و همراهانش هستیم اما باید وظیفه و تکلیف خود را به درستی انجام بدهیم.

وی افزود: همه مقدمات برای برگزاری انتخابات فراهم و کارهایی مانند تشکیل ستاد انتخابات، تشکیل هیأت‌های اجرایی، ابلاغ به استان‌ها و تشکیل کمیسیون تبلیغات که در قانون پیش‌بینی شده بود، اتفاق افتاده و فردا پنج‌شنبه هم روز اول ثبت‌نام داوطلبان است.

وحیدی اظهار کرد: از فردا ساعت ۸ صبح تا ۱۸ هر روز به مدت پنج روز داوطلبان ریاست‌جمهوری می‌توانند ثبت‌نام کنند و داوطلبان بر اساس شرایطی که پیش‌بینی شده است، باید حائز شرایط سِنی و نداشتن محکومیت‌های کیفری و سایر شرایطی که در ابلاغیه‌ها درج شده، باشند.

وزیر کشور گفت: بعد از ثبت‌نام، احراز هویت‌ها به عهده شورای نگهبان خواهد بود و بعد از آن، داوطلبان به مدت ۲ هفته برای تبلیغات فرصت دارند.

وی افزود: گام به گام تا ۸ تیر که مرحله اول انتخابات است، جلو خواهیم رفت؛ اگر کسی حائز اکثریت شد که به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب خواهد شد و اگر کسی حائز اکثریت نشد، مرحله دوم انتخابات، یک هفته بعد در تاریخ ۱۵ تیر برگزار می‌شود.

وزیر کشور با اشاره به برگزاری الکترونیک انتخابات، گفت: احراز هویت رأی‌دهندگان همچنان الکترونیک خواهد بود. اما برای اینکه در برخی از شهرها صندوق الکترونیک داشته باشیم یا نه، باید با شورای نگهبان به نتیجه برسیم.

وی ادامه داد: لازم است همه سلایق و افکار وارد صحنه داوطلبی شوند و امیدواریم انتخابات بر مبنای ۴ مؤلفه مورد تأکید رهبری یعنی سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت این انتخابات را هم برگزار کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره ثبت نام اشخاصی با شرایط سنی بالاتر از ۷۵ سال در انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم، گفت: شورای نگهبان بر اساس صلاحیت‌های خود این آئین‌نامه را اعلام کرد و ما هم آن را اعمال می‌کنیم.

وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا داوطلب انتخابات ریاست جمهوری خواهید شد، گفت: برنامه‌ای برای ثبت نام در رقابت‌های ریاست جمهوری ندارم.