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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۰۲

استاندار خوزستان:

مطالبات گندمکاران خوزستانی به زودی پرداخت می شود

مطالبات گندمکاران خوزستانی به زودی پرداخت می شود

اهواز - استاندار خوزستان گفت: امیدواریم پرداخت پول گندم به کشاورزان استان توسط سازمان برنامه و بودجه و با کمک جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در روزهای آینده انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای کشاورزی خوزستان اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات جلسه امروز مباحث مربوط به کشت تابستانه و پاییزه امسال بود که پیشنهادات بخش‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی و آب و برق در این زمینه مطرح شد.

استاندار خوزستان افزود: امسال خوشبختانه بارش‌های خوبی داشتیم اما بارش برف در بالادست سدهای ما کمتر بود به طوری که یک هشتم نسبت به سال گذشته بارش برف داشتیم.

حسینی محراب ادامه داد: در حال حاضر گنجایش سدها پر شده اما اگر این آب تخلیه شود با توجه به کمبود برف در بالادست آبی جایگزین نخواهد شد. در نتیجه در دو حوضه مارون و کرخه با کمبود آب مواجه هستیم از این رو آب مورد نیاز برای این دو حوضه جهت کشت پاییزه که کشت اصلی کشور و استان ماست و بیشترین بازده کشاورزی در فصل پاییز است لحاظ شد.

وی افزود: برای کشت تابستان هم کشت محصولاتی که نیاز به آب کمتری دارند انجام می‌شود اما در مورد کشت شلتوک الگوی کشت به صورت محدود و در قالب خشکه‌کاری انجام می‌شود.

استاندار خوزستان عنوان کرد: توزیع آب نیز به صورتی خواهد بود که ترتیب برداشت آب از پایین دست شروع می‌شود و بعد به سمت مناطق بالادستی می‌رسد.

حسینی محراب بیان کرد: در خصوص گلخانه و سایر بخش‌های کشاورزی نیز مباحث لازم مطرح شد. مزیت خوزستان کشاورزی است و امیدواریم با تحقق برنامه‌های مربوطه در کشت گندم، ذرت، کلزا، کنجد و … شاهد تحول در بخش کشاورزی استان باشیم.

ویوی تصریح کرد: بر اساس گزارش سازمان جهاد کشاورزی از ابتدای امسال تا امروز حدود ۱ میلیون ۵۲۵ هزار تن خرید گندم در سطح استان صورت گرفته است. امیدواریم پرداخت پول به کشاورزان که مدتی است به تأخیر افتاده است و از این بابت از این قشر عزیز عذرخواهی می‌کنیم توسط سازمان برنامه و بودجه با کمک جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در روزهای آینده در اسرع وقت انجام شود.

استاندار خوزستان اظهار کرد: از اولین روزهای خرید گندم پیگیری‌های زیادی جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت مطالبات کشاورزان داشتیم و انشاالله تا هفته آینده این مساله حل خواهد شد.

کد مطلب 6122719

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    نظرات

    • کامبیز ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      0 0
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      خوزستانی یک استان حاصلخیز ویک قطب کشاورزی،کشور هست دولت باید اهمیت بیشتری نسبت به این استان داشته باشد وباتوجه به بحران کم ابی،باید مهندسی،آبیاری قطره ای را در خصوص کشت محصول در این استان مورد تشویق قرار دهد
    • ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      0 0
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      کشاورزا کرمان فروردین گندم دادن به دولت هنوز پول نگرفتن

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