مطالبات گندمکاران خوزستانی به زودی پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای کشاورزی خوزستان اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات جلسه امروز مباحث مربوط به کشت تابستانه و پاییزه امسال بود که پیشنهادات بخشهای مختلف از جمله جهاد کشاورزی و آب و برق در این زمینه مطرح شد.
استاندار خوزستان افزود: امسال خوشبختانه بارشهای خوبی داشتیم اما بارش برف در بالادست سدهای ما کمتر بود به طوری که یک هشتم نسبت به سال گذشته بارش برف داشتیم.
حسینی محراب ادامه داد: در حال حاضر گنجایش سدها پر شده اما اگر این آب تخلیه شود با توجه به کمبود برف در بالادست آبی جایگزین نخواهد شد. در نتیجه در دو حوضه مارون و کرخه با کمبود آب مواجه هستیم از این رو آب مورد نیاز برای این دو حوضه جهت کشت پاییزه که کشت اصلی کشور و استان ماست و بیشترین بازده کشاورزی در فصل پاییز است لحاظ شد.
وی افزود: برای کشت تابستان هم کشت محصولاتی که نیاز به آب کمتری دارند انجام میشود اما در مورد کشت شلتوک الگوی کشت به صورت محدود و در قالب خشکهکاری انجام میشود.
استاندار خوزستان عنوان کرد: توزیع آب نیز به صورتی خواهد بود که ترتیب برداشت آب از پایین دست شروع میشود و بعد به سمت مناطق بالادستی میرسد.
حسینی محراب بیان کرد: در خصوص گلخانه و سایر بخشهای کشاورزی نیز مباحث لازم مطرح شد. مزیت خوزستان کشاورزی است و امیدواریم با تحقق برنامههای مربوطه در کشت گندم، ذرت، کلزا، کنجد و … شاهد تحول در بخش کشاورزی استان باشیم.
ویوی تصریح کرد: بر اساس گزارش سازمان جهاد کشاورزی از ابتدای امسال تا امروز حدود ۱ میلیون ۵۲۵ هزار تن خرید گندم در سطح استان صورت گرفته است. امیدواریم پرداخت پول به کشاورزان که مدتی است به تأخیر افتاده است و از این بابت از این قشر عزیز عذرخواهی میکنیم توسط سازمان برنامه و بودجه با کمک جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در روزهای آینده در اسرع وقت انجام شود.
استاندار خوزستان اظهار کرد: از اولین روزهای خرید گندم پیگیریهای زیادی جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت مطالبات کشاورزان داشتیم و انشاالله تا هفته آینده این مساله حل خواهد شد.
نظر شما