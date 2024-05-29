به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری شامگاه چهارشنبه در نوزدهمین نشست تبیینی تولیت و پرسنل آستان مقدس حضرت احمد ابن موسی الکاظم (ع) که در شبستان امام خمینی (ره) برگزار شد ابتدا با اشاره به در پیش بودن انتخابات ۸ تیر بیان کرد: مردم باید در انتخاب رئیس جمهور آینده دقت زیادی کنند و فردی در رأس دولت قرار بگیرد که به معارف دینی، ارزشهای انقلابی و نظام ولایی معتقد باشد.
تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) گفت: اگر جایی پیشرفت کردهایم، موشکی ساخته و ماهوارهای پرتاب کردهایم یا دستاورد علمی داشتهایم همه در پرتو این سه اصل بوده و هر جا رو به غرب و نظام سرمایهداری کردهایم، شکست خوردهایم زیرا نظام غرب در پی منافع فردی است.
حجت الاسلام و المسلمین کلانتری، آیت الله رئیسی را رئیس جمهوری در تراز انقلاب اسلامی دانست که در طول دوران رئیس جمهوری خود اصالت انقلابی را زنده کرد و در نهایت نیز در حال خدمت به مردم که نوعی عبادت است به فیض شهادت نائل شد و در جوار امام رضا (ع) به خاک سپرده شد.
وی افزود: غربگراها همه چیز را به اجازه دشمن مشروط کرده بودند اما در زمان آیت الله رئیسی واکسیناسیون کرونا سرعت گرفت و کلاف تحریمها باز شد و نفت صادر گشت و دولت توانست در همین فضا روزانه دو و نیم میلیون بشکه نفت بفروشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: ماهیت انقلاب ما تکیه بر داشتههای خودمان و قدرت اسلام و مردم بود اما عدهای در همین نظام معتقد بودند برای هر کاری باید به غرب برگردیم که این خلاف جهت انقلاب است.
مرثیهسرایی حاج سعید خائفپناه و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مجتبی سعادت معاون موقوفات، نذورات و امور حقوقی حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) در مدح و منقبت شهدای خدمت پایان بخش این مراسم معنوی بود.
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