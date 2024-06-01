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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۸:۳۷

مدیرکل راهداری بوشهر:

۹۸ درصد جمعیت روستایی استان بوشهر از راه مناسب برخوردار هستند

۹۸ درصد جمعیت روستایی استان بوشهر از راه مناسب برخوردار هستند

بوشهر- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: اکنون ۹۸ درصد جمعیت روستاهای بالای ۲۰ خانوار این استان از راه مناسب و آسفالت برخوردار هستند که از میانگین کشوری بالاتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در دولت سیزدهم پرونده آسفالت روستاهای بالای ۵۰ خانواری استان بوشهر بسته شد و در آینده نزدیک روستاهای باقی مانده نیز از راه آسفالت مناسب برخوردار می‌‎شوند.

وی با اشاره به اینکه تنها ۶ روستای بالای ۲۰ خانوار استان فاقد راه آسفالته هستند خاطرنشان کرد: ساخت راه پنج روستای موردنظر شامل منصوری و آقا میراحمد دشتستان، حیدری تنگستان، بن بید دشتی، باغ تاج دشتستان و چاه قد دیّر در برنامه سال جاری قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر یادآور شد: هدف‌گذاری سال گذشته این اداره کل احداث و آسفالت هفت کیلومتر راه روستایی بود که خوشبختانه ۱۷ کیلومتر اجرایی شد.

وی از پیش‌بینی اجرای ۲۵ کیلومتر اجرای راه روستایی طی سال جاری خبر داد و گفت: اکنون ۳۹ پروژه راه روستایی با اعتبار چهار هزار میلیارد ریال در بوشهر فعال است.

کد مطلب 6124346

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    نظرات

    • IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
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      کجا ۹۸ درصد جاده ها درست کردید طرف ما روستاهای تنگستان بوشهر یه جاده درست روستایی نداریم مخصوصاً روستای خیاری به قبا کلکی
    • r IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
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      جاده کردوان زیارت خیلی خرابه

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