۹۸ درصد جمعیت روستایی استان بوشهر از راه مناسب برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در دولت سیزدهم پرونده آسفالت روستاهای بالای ۵۰ خانواری استان بوشهر بسته شد و در آینده نزدیک روستاهای باقی مانده نیز از راه آسفالت مناسب برخوردار می‌‎شوند.

وی با اشاره به اینکه تنها ۶ روستای بالای ۲۰ خانوار استان فاقد راه آسفالته هستند خاطرنشان کرد: ساخت راه پنج روستای موردنظر شامل منصوری و آقا میراحمد دشتستان، حیدری تنگستان، بن بید دشتی، باغ تاج دشتستان و چاه قد دیّر در برنامه سال جاری قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر یادآور شد: هدف‌گذاری سال گذشته این اداره کل احداث و آسفالت هفت کیلومتر راه روستایی بود که خوشبختانه ۱۷ کیلومتر اجرایی شد.

وی از پیش‌بینی اجرای ۲۵ کیلومتر اجرای راه روستایی طی سال جاری خبر داد و گفت: اکنون ۳۹ پروژه راه روستایی با اعتبار چهار هزار میلیارد ریال در بوشهر فعال است.