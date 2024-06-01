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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۴۹

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تصاویری از سخنرانی مادر «شهید معماریان» در آستانه اشرفیه

تصاویری از سخنرانی مادر «شهید معماریان» در آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه- حاجیه خانم «شرف السادات منتظری» قهرمان داستان کتاب تنها گریه کن و مادر شهید «محمد معماریان» در جمع مردم آستانه اشرفیه به سخنرانی و خاطره گویی پرداخت.

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به گزارش خبرنگار مهر، حاجیه خانم «شرف السادات منتظری» قهرمان داستان کتاب تنها گریه کن و مادر شهید «محمد معماریان» در جمع مردم آستانه اشرفیه در حسینیه اعظم حرم مطهر آقا سید جلال الدین به سخنرانی و خاطره گویی پرداخت.

گفتنی است، محمد معماریان نوجوان ۱۶ ساله‌ای است که در نهرخین شلمچه عملیات کربلای ۴ به فیض شهادت نائل شد و پس از هفت روز که مادرش می‌خواست او را در قبر بگذارد خونش همچنان تازه بود و دست مادر را رنگی کرد.

در بیستم مرداد ۱۳۴۹ در قم به دنیا آمد، در ۱۲ سالگی به بسیج پیوست و حدود ۱۳ سال سن داشت که پایش به جبهه باز شد و در کربلای ۴ وقتی از بین هزار نفر نیاز به خط‌شکنی ۳۰۰ نفر بود، او نام‌نویسی کرد تا اینکه سرنوشت شهادت او در نهرخین شلمچه رقم خورد.

کد مطلب 6124497

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