تصاویری از سخنرانی مادر «شهید معماریان» در آستانه اشرفیه

به گزارش خبرنگار مهر، حاجیه خانم «شرف السادات منتظری» قهرمان داستان کتاب تنها گریه کن و مادر شهید «محمد معماریان» در جمع مردم آستانه اشرفیه در حسینیه اعظم حرم مطهر آقا سید جلال الدین به سخنرانی و خاطره گویی پرداخت.

گفتنی است، محمد معماریان نوجوان ۱۶ ساله‌ای است که در نهرخین شلمچه عملیات کربلای ۴ به فیض شهادت نائل شد و پس از هفت روز که مادرش می‌خواست او را در قبر بگذارد خونش همچنان تازه بود و دست مادر را رنگی کرد.

در بیستم مرداد ۱۳۴۹ در قم به دنیا آمد، در ۱۲ سالگی به بسیج پیوست و حدود ۱۳ سال سن داشت که پایش به جبهه باز شد و در کربلای ۴ وقتی از بین هزار نفر نیاز به خط‌شکنی ۳۰۰ نفر بود، او نام‌نویسی کرد تا اینکه سرنوشت شهادت او در نهرخین شلمچه رقم خورد.