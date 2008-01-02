بهانه ای برای برگزار نشدن انتخابات وجود ندارد / استعفای کاندیداها منتفی است

مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: تمامی مقدمات برگزاری مجمع شامل ارسال دعوتنامه و دستورجلسه برای کلیه اعضای مجمع و کاندیداهای پست های اجرایی فدراسیون فوتبال انجام شده و حتی نمایندگان فیفا و AFC برای نظارت برانتخابات مشخص شده اند که درتاریخ مقرر به تهران سفر خواهند کرد.

نبی پیرامون اسامی نمایندگان فیفا و AFC برای نظارت برانتخابات فدراسیون فوتبال اظهار داشت: این نمایندگان 4 نفرخواهند بود که عبارتند از: شامپانی (مسئول کمیته روابط بین الملل فیفا) ، کلوزر(مسئول کمیته حقوقی فیفا) ، پل مونی (دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا) و خانم چرمن (نماینده حقوقی AFC) که تاکنون هماهنگی های لازم از طریق سفارت ایران در "برن" برای صدور روادید نمایندگان فیفا انجام شده و دو نماینده AFC نیز روادید سفر به تهران را دریافت خواهند کرد.

وی اضافه کرد: همچنین در نامه ای که روز دوشنبه از سوی فدراسیون فوتبال به فیفا AFC ارسال کردیم خواستار اعلام برنامه پروازی نمایندگان این دو ارگان بین المللی شدیم تا هماهنگی ها و پیگیری های لازم دراین زمینه انجام شود.

وی درخصوص شائبه هایی که پیرامون تعویق مجدد انتخابات فدراسیون فوتبال مطرح می شود اظهار داشت: با توجه به مکاتباتی که با مبادی بین المللی و رسمی فوتبال داشتیم و دستورجلسه مجمع را برای آنها ارسال کرده ایم و درمقابل آنها نیز با ارسال نامه رسمی بر روی برگزاری انتخابات در روز 19 دی ماه تاکید و حتی نمایندگان خود را به همین منظور معرفی کرده اند، انتخابات فدراسیون فوتبال قطعا در تاریخ مذکور برگزار خواهد شد و حرف و حدیث هایی که مبنی بر برگزار نشدن انتخابات مطرح می شود باید مورد ریشه یابی قرارگیرد و بررسی شود این مسائل از جانب چه افرادی و با چه نیتی مطرح می شود که قصد دارند فوتبال هرگز به آرامش و ثبات لازم نرسد.

نبی تاکید کرد: کسانی که چنین مسائلی را مطرح می کنند اهداف و نیاتشان قابل بررسی و پیگیری است.

دبیرکل فدراسیون فوتبال درخصوص احتمال استعفای دسته جمعی نامزدهای پست های مختلف فدراسیون فوتبال و تعویق دوباره انتخابات اظهار داشت: تعویق انتخابات به دلیل استعفای نامزدهای فدراسیون منتفی است چرا که طبق اساسنامه می بایست حداقل دو سوم کاندیداها در این خصوص اقدام کنند درحالی که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده و به همین دلیل هیچ مانعی بر سر راه برگزارشدن انتخابات وجود ندارد .

وی با بیان اینکه اراده سازمان، کمیته انتقالی ، فدراسیون فوتبال و تمامی دوستداران فوتبال برگزاری مجمع عمومی انتخابات فدراسیون فوتبال است، تصریح کرد: تمامی مقدمات برای برگزاری انتخاباتی سالم و دموکراتیک برای فوتبال مهیاست و امیدواریم روز 19 دی ماه با برگزاری انتخاباتی سالم و دموکراتیک، شاهد ادامه فعالیت مطلوب و هدفمند فدراسیون فوتبال در رشد و پیشرفت فوتبال کشور باشیم.