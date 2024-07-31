به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سوینا، بیست و سومین قسمت از پادکست «صداهای ابریشمی» که پنجشنبه ۱۱ مرداد ماه منتشر می‌شود، به دوبلورهای نقش‌های لورل و هاردی اختصاص دارد. «صداهای ابریشمی» برنامه‌ای با محوریت معرفی هنرمندان مهم دوبلاژ و فیلم‌های شاخص در زمینه دوبله است. این برنامه روز پنجشنبه ساعت ۱۹ در سایت سوینا منتشر می‌شود.

علی باقرلی کارشناس این برنامه است و مرجان طبسی نیز آن را تدوین کرده است.

پادکست «صداهای ابریشمی» با حمایت نهال سناوندی و حسین ارباب‌زاده زیر نظر گلاره عباسی مدیر و موسس سوینا تولید می‌شود.

در قسمت‌های پیشین پادکست «صداهای ابریشمی» به هنرمندان دوبله از جمله منوچهر اسماعیلی، ژاله کاظمی، نصرالله مدقالچی، بهرام زند، رعفت (رفعت) هاشم‌پور، شهلا ناظریان، منوچهر انور، نیکو خردمند، ایرج ناظریان، جلال مقامی، مینو غزنوی، منوچهر زمانی، تاجی احمدی، حسین عرفانی، ایرج رضایی، علی کسمایی و معرفی گروه دوبلاژ فیلم‌هایی سینمایی «مادر»، «اتوبوسی به نام هوس»، «محمد رسول‌الله»، «شرلوک هلمز»، «دیوانه از قفس پرید»، «کازابلانکا»، «باد صبا»، «بدنام»، «پدرخوانده»، «هفت»، «آهنگ برنادت»، «پلنگ صورتی»، «جولیا»، «دره من چه سرسبز بود»، «مردی که می‌خواست سلطان باشد»، «آوای موسیقی» و «دسته سیسیلی‌ها» پرداخته شده است.

بررسی دوبلورهای نقش‌های شان کانری، آلن دلون و گویندگان برتر سینمای کمدی از دیگر قسمت‌های «صداهای ابریشمی» بوده است.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سوینا به برنامه‌های رادیو سوینا دسترسی داشته باشند.