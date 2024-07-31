به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ثابت اقلیدی از صدور سندمالکیت کاروانسرای تاریخی دوکوهک در شیراز به نام اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس خبر داد و اظهار داشت: سند تک برگ بنای تاریخی و ثبتی مشهور به کاروانسرای دوکوهک با پیگیری و تلاش‌های دفتر حقوقی و املاک این اداره کل و همکاری و مساعدت مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان فارس و حمایت‌های معاونت صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستان شیراز صادر شده است.

وی گفت: کاروانسرای دوکوهک در ابتدای جاده شیراز به سپیدان واقع شده است و در سال ۱۳۷۷ به شماره ۲۱۰۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس بابیان اینکه قدمت این اثر تاریخی به دوره صفوی بر می‌گردد، گفت: کاروانسرای دوکوهک یک طبقه و دو ایوانی است و مصالح به کاررفته در بنا از سنگ لاشه و گچ می‌باشد و از ویژگی‌های آن می‌توان به استفاده از مصالح سنگ تمامی قسمت‌های بنا و همچنین مستقل بودن حجره‌ها و عدم ارتباط آن با یکدیگر و همچنین واقع شدن آن در نزدیکی شهر شیراز است.

ثابت اقلیدی درادامه با اشاره به اینکه بنای مذکور به نحوی شدیدی تخریب شده است افزود: در حال حاضر توسعه و تعمیرات و یا دخل و تصرف چندانی در بنا به چشم نمی‌خورد ولی عمده قسمت‌های کاروان سرا تخریب شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس ادامه داد: کاروانسرای دوکوهک نیازمند احیا است و بی تردید با مشارکت بخش خصوصی و خیرین میراث فرهنگی مرمت و احیای بنا صورت خواهد گرفت.