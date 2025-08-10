سند تک برگ تالاب ارژن فارس صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید صدراله رجایی نسب گفت: پس از مصوبه شورا حفظ حقوق بیت‌المال استان و با پیگیری معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان سند تک برگ تالاب ارژن صادر شد.

وی ادامه داد: پس از اقدامات اولیه در خصوص تعیین حدود تالاب ارژن و بنچ مارک محدوده این زیست بوم به منظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی با پیگیری انجام شده و همکاری سازمان‌های مرتبط، سند تالاب ارژن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان محیط زیست صادر شد.

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان فارس در اردیبهشت ماه امسال و با پیگیری‌های صورت گرفته توسط دادستانی مرکز استان فارس از صدور سند دومین تالاب استان خبر داد و افزود: با این اقدام رویه قبلی شکل گرفته در سال‌های گذشته مبتنی بر صدور سند مالکیت تالاب‌ها به نمایندگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری متوقف و در این طرح جدید اسناد به نام دولت جمهوری اسلامی و به نمایندگی اداره کل حفاظت محیط زیست صادر می‌شود.

حجت الاسلام رجایی نسب این تصمیم با پیشنهاد شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان فارس و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های اداره کل حفاظت محیط زیست در حفاظت از تالاب‌ها و تسهیل در روند مدیریت تالاب‌های استان و برخورد قانونی با متجاوزین به عرصه‌های ملی در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری فارس همچنین از ادامه پیگیری روند صدور اسناد سایر تالاب‌ها، دریاچه‌ها و زیست بوم‌های ارزشمند استان فارس خبر داد و تصریح کرد: حفظ عرصه‌های محیط زیست و منابع طبیعی استان وظیفه‌ای فرا سازمانی است و باید همه آنها های مرتبط و دست اندر کار به این فرایند کمک کنند.