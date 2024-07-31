به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در این شکایت شرکت مادر فیس بوک به استفاده غیرقانونی از فناوری شناسایی چهره برای جمع آوری داده‌های بیومتریک میلیون‌ها شهروند این ایالت بدون رضایت آنها متهم شده بود.

این بیشترین مبلغ پرداخت شده برای تسویه شکایت یک ایالت در آمریکا است. شکایت در سال ۲۰۲۲ میلادی ثبت و در کل نخستین پرونده بزرگی بود که تحت قانون حریم خصوصی بیومتریک تگزاس مطرح شده بود. هرگونه تخطی از مفاد قانون تا ۲۵ هزار دلار جریمه در بردارد.

تگزاس فیس بوک را متهم کرد با استفاده از قابلیت رایگانی به نام Tag Suggestions که هم اکنون حذف شده، اطلاعات بیومتریک کاربران را از عکس‌ها و ویدئوهایی که در شبکه اجتماعی به اشتراک می‌گذارند، جمع آوری کرده است.

مقامات ایالت تگزاس و متا اعلام کردند در ماه می و چند هفته قبل از آغاز دادگاه این پرونده به توافق دست یافتند. متا در سال ۲۰۲۰ میلادی به طورجداگانه توافق کرده بود ۶۵۰ میلیون دلار برای تسویه یک شکایت دسته جمعی مربوط به نقض حریم خصوصی بپردازد که در ایالت ایلینوی ثبت شده بود.