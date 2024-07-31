به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید علیرضا ادیانی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی در پی حمله تروریستی مزدوران خبیث رژیم صهیونیستی در تهران و شهادت رئیس دفتر سیاسی حماس اسماعیل هنیه و یکی از محافظانش، با صدور پیامی این ضایعه بزرگ را به ملت همیشه قهرمان فلسطین و امت اسلامی و رزمندگان جبهه مقاومت تسلیت گفتند.

در متن این پیام آمده است:

بسم رب الشهدا و الصدیقین

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

بار دیگر رژیم منفور و کودک کش صهیونیست و عوامل کوردلش با حمله بزدلانه دست به اقدامی جنایت‌کارانه زد و این بار محل اقامت رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس شهید اسماعیل هنیه این رهبر شجاع و مجاهد برجسته‌ی فلسطینی را که میهمان دیپلماتیک و رسمی جمهوری اسلامی ایران بود، مورد حمله قرار داد و قلب همه آزادگان جهان را به درد آورد که این جنایت که نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و قطعاً دشمن متخاصم صهیونیستی پاسخ قاطع و کوبنده‌ای را دریافت خواهد کرد.

شهید هنیه پس از یک عمر مجاهدت و مبارزه‌ی بی وقفه در میدانی مقدس، به خیل عظیم شهدای مقاومت پیوست، شهید هنیه در این راه مقدس فرزندان و تمام زندگیش را فدا کرده بود و اینک با جان خود نشان داد که مردانه تا آخرین نفس بر سر عهد و پیمان خود با خداوند متعال استوار است اما دشمنان و جنایتکاران بدانند این اقدام بزدلانه آنها جوابی مقتدرانه و دندان شکن به همراه دارد و ملت ایران خونخواه این شهید والامقام است.

شهادت سردار بزرگ جبهه مقاومت شهید دکتر اسماعیل هنیه مصیبت بزرگی است اما دشمنان ما بدانند ما شهادت را از مکتب عاشورا آموخته‌ایم؛ یقیناً این خون‌های پاک، ما را به وعده‌های صادق خداوند که همان اضمحلال و نابودی رژیم ظالم و منحوس صهیونیستی و استکبار جهانی است نزدیک‌تر می‌کند.

سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی؛ با محکومیت این اقدام بزدلانه و ضمن تسلیت به ساحت مقدس حضرت ولی عصر (عج)، رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و ملت شجاع و همیشه قهرمان فلسطین، امت اسلامی، رزمندگان جبهه مقاومت، تمام آزادگان جهان، به خصوص به خاندان و بازماندگان شهید هنیه و یکی از همراهانش که با وی به شهادت رسیده است و همکاران مجاهد و مردم ولایتمدار ایران اسلامی تبریک و تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای مجاهدان صدیق و فداکار در راه خدا، سلامتی مسئلت می‌نماید. ان‌شاء‌الله روح بلند این شهید والامقام با سرور و سالار شهیدان عالم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران وفادارش محشور و همنشین باشد.