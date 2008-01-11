مرکز تحقیقات هماتولوژی خواستار حمایت از اعمال پیوند مغز استخوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات هماتولوژی، انکولوژی و پیوند سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران که در بیمارستان دکتر شریعتی قرار گرفته است به همراه کارهای تحقیقاتی خود سالانه بیش از 300 پیوند برای درمان بیماری های مادرزادی مثل تالاسمی و نقایص ایمنی و همچنین انواع سرطان های خون انجام می دهد.

این مرکز با استفاده از روش هایی مانند شیمی درمانی در درمان بیماری های سرطانی نیز در میان مراکز کشور پیشگام است.

این مرکز تحقیقاتی درمانی در این نامه که خطاب به دکتر امیدوار رضایی ریاست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نگاشته شده است، خواستار توجه جدی به حل مشکلات بیمارانی شده است که از روش درمان پیوند مغز استخوان استفاده می کنند.

این مرکز در این نامه خاطرنشان کرده است: بیمه های درمانی، هزینه های پیوند را پوشش نمی دهند و هیئت امنای ارزی مرکز نیز تنها هزینه های زمان پیوند را پرداخت می کند( البته هیئت امنا در بعضی موارد هزینه آزمایش های قبل از پیوند مربوط به گیرنده پیونده را نیز تقبل می کند).

مرکز تحقیقات هماتولوژی یاد آور شده است: پیش از انجام پیوند و برای بررسی سازگاری دهنده و گیرنده، آزمایش هایی انجام می شود که نه بیمه ها و نه هیئت امنای ارزی در قبال آن کمکی به بیمار ارائه نمی دهند و به علت هزینه بسیار بالای این آزمایش ها، بیمار و خانواده او فشار زیادی را متحمل می شوند.

این مرکز تقبل نکردن هزینه های درمانی را از سوی سازمان بیمه تامین اجتماعی به بهانه های فعالیت پژوهشی مراکز تحقیقاتی را از دیگر مشکلات اعمال پیوند مغز استخوان برشمرده و افزوده است: سازمان بیمه تامین اجتماعی با این بهانه از پوشش آزمایش های عادی بیماران غیر پیوندی نیز امتناع می کند.

مرکز تحقیقات هماتولوژی از مجلس شورای اسلامی درخواست کرده است که برای قرار گرفتن تمام مراحل پیوند و یا حداقل آزمایش های قبل آن تحت پوشش بیمه های درمانی بیماران را یاری کنند.