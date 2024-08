برگزاری دو نمایشگاه در کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان در شهریور ماه دو نمایشگاه با موضوع اعتماد به نفس و سینما برگزار می‌کند که یکی از آن نمایشگاه منتخب کتاب‌های کودک و نوجوان فارسی و غیرفارسی با موضوع اعتماد به نفس با عنوان «خودت باش» است.

تعدادی از کتاب‌های فارسی موجود در این نمایشگاه شامل «دایره کوچک: اعتماد به نفس، داستانی درباره باور داشتن خودت» به نویسندگی و تصویرگری دایان البر، «نگو نمی‌توانم» نوشته محمدرضا سرشار با تصویرگری سعیده سروش‌حقیقی، «من خودم را باور دارم» نوشته لوری رایت و با تصویرگری آنا سانتو، «راهنمای خودشناسی و مهارت‌های زندگی برای نوجوانان» نوشته پت پالمر و ملیسا آلبرتی فرونر و با ترجمه مهرداد فیروزبخت و «دادا» نوشته جرمانو زولو با تصویرگری آلبرتین است.

اسامی کتاب‌های غیرفارسی نیز شامل The bramble. By lee nordling & bruce zick, Dear bully of mine. By vicki fraser, Leo the lighting bug. By eric drachman, The me i choose to be. By natasha anastasia art by regis and kahran bethencourt است.

همچنین نمایشگاه دیگری به مناسبت روز سینما مصادف با ۲۱ شهریور در کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری برگزار می‌شود که منتخبی از کتاب‌های فارسی و غیر فارسی بزرگسال را با موضوع سینما در معرض دید علاقمندان قرار می‌دهد.

دو نمایشگاه با موضوع اعتماد به نفس و سینما شهریورماه روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ در مجتمع فرهنگی هنری شهید ملک‌شامران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نشانی خیابان شهید بهشتی، خیابان خالداسلامبولی، پلاک ۲۴ برگزار می‌شود.