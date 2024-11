به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، دانشگاه صنعتی شریف در روز چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳، میزبان مسابقه‌ اینترنتی برنامه‌سازی دانش‌جویی خواهد بود. این رویداد از ساعت ۱۴ تا ۱۸ برگزار می‌شود و فرصتی منحصر به فرد برای دانشجویان است تا مهارت‌های برنامه‌نویسی خود را در یک محیط رقابتی محک بزنند.

مسابقه به صورت تیمی برگزار می‌شود و هر تیم می‌تواند حداکثر شامل سه شرکت‌کننده باشد.

دانشجویان علاقه‌مند به دروس مبانی برنامه‌سازی و طراحی الگوریتم‌ها می‌توانند با شرکت در این مسابقه، تجربه‌ی ارزشمندی کسب کنند. به تمامی شرکت‌کنندگانی که موفق به پاسخ‌گویی به حداقل سه سوال از مجموع ۱۰ سوال مسابقه شوند، گواهی رسمی حضور از سوی مسابقه بین‌المللی اعطا خواهد شد.

مراحل ثبت‌نام:

۱) ایجاد حساب کاربری برای هر یک از اعضای تیم در سایت مسابقه‌ بین‌المللی

۲) ساختن تیم در این صفحه و افزودن اعضای تیم به آن.

تاریخ مهلت ثبت‌نام تا چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۳ است. توجه داشته باشید، اگر ایجادکننده‌ی تیم یکی از دانش‌جویان عضو تیم است، باید گزینه‌ی I also want to participate as contestant» » را هنگام ساختن تیم تیک بزند و سایر اعضای تیم را به عنوان contestant اضافه کند.

ترکیب سوالات مسابقه: سوالات در دو بخش پنج سوال مبانی برنامه‌سازی، شامل عملگرها، توابع، آرایه‌ها و رشته‌ها و پنج سوال طراحی الگوریتم‌ها، شامل برنامه‌ریزی پویا، گراف‌ها و جست‌وجوی فضای حالت ارائه خواهد شد.

اگرچه تمامی شرکت‌کنندگان می‌توانند به سوالات هر دو بخش پاسخ دهند، اما دانشجویانی که تنها درس مبانی برنامه‌سازی را گذرانده‌اند، نیازی به حل مسائل بخش دوم ندارند.