به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا وحید زاده، شامگاه سه شنبه در آئین افتتاحیه ششمین جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولیت کویر که با حضور محسن روحی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، احمد شفیعی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل بهزیستی استان و جمعی از هنرمندان و بازیگران تئاتر و اجرای نمایش «پای قبه سبز» به کارگردانی «احسان رضوانی» از کرمان در سالن تئاتر شهر کرمان برگزار شد، با بیان این که هنر میتواند تأثیرات شگرفی بر مناسبات اجتماعی داشته باشد، گفت: باید از تمامی ظرفیتهای هنر برای توانمندسازی و مشارکت افراد دارای معلولیت استفاده کرد.
وی افزود: از حضور شما در کنار این جشنواره به عنوان مخاطب ممنونم و امیدوارم که حس و اثر خوب این حضور احساس شود و ما نیز میزبانان خوبی برای شما باشیم.
وی با تأکید بر اهمیت هنر در جامعه افزود: هنر بهترین ابزار برای کنترل مناسبات اجتماعی است.
وحید زاده، با بیان اینکه اگر بتوانیم از ظرفیتهای هنر بهدرستی استفاده کنیم، میتوانیم جامعهای بهتر و نرمتر بسازیم ادامه داد: هنر در پرورش، ترمیم و تربیت نسل آینده نقشی مؤثر و غیرقابل انکار دارد.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به برنامهریزیها و تجربیات گذشته خاطرنشان کرد: در ابتدا گمان میکردیم که توانمندسازی افراد دارای معلولیت وجود ندارد، اما پس از سالها تجربه و آزمون و خطا متوجه شدیم که راههای مختلفی برای این امر وجود دارد.
وی با بیان اینکه در حقیقت، این ما هستیم که محدودیتها را ایجاد میکنیم گفت: اگر فضای زندگی مناسب نباشد و فرصتها فراهم نشود، افراد دارای معلولیت ناگزیر خواهند بود در خانه بمانند و از تعاملات اجتماعی باز بمانند.
وحید زاده، با اشاره به تجربههای موفق دیگر استانها تصریح کرد: وقتی رویدادهای مشابهی را در یزد مشاهده کردم، تأثیرات مثبت آن را در توانمندسازی جامعه هدف دیدم و همین موضوع باعث شد که با همکاری سایر دستگاهها، تلاش کنیم این ظرفیت را در استان کرمان نیز ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: برای نخستین بار امسال توانستیم چنین رویدادی را در استان کرمان برگزار کنیم و امیدواریم این آغاز، به گسترش نگرشها و برنامههای آینده منجر شود.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان با تشکر از تمامی دستگاهها و نهادهای همکاریکننده در برگزاری جشنواره اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای مرتبط نقش مهمی در این رویداد ایفا کردند.
وحید زاده، تاکید کرد: ما باید با تسهیل گری و مانعزدایی، ظرفیتهای جدیدی ایجاد کنیم و مسیرهایی را بپیماییم که پیش از این به آنها فکر نکرده بودیم.
وی افزود: امیدوارم این جشنواره پنجرهای تازه به سوی آیندهای روشنتر باشد.
احسان رضوانی کارگردان این نمایش نیز پس از اجرا نمایش گفت: ممنونم که آمدید و اجرایی سرشار از صداقت دیدید، من همواره در سالهای که تئاتر کار کردهام، چیزی جز صداقت از این بچهها ندیدهام و تنها چیزی که دیدهام، این است که این بچهها همین هستند و روی دیگری ندارند
گفتنی است در این مراسم دلنوشتهای خطاب به مخاطبان تئاتر از زبان محدثه عارفی مسکون، هنرمند دارای معلولیت شهر کرمان قرائت شد. همچنین در اولین روز این جشنواره تئاتر قصه نجفقلی کاری از پدرام ظروفچی از کرمان و دُهتک کاری از راضیه حسین پور از سیستان و بلوچستان به روی صحنه رفت
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