به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام در ادامه نشست هفتگی خود در پاسخ به سئوالی با بیان این مطلب اظهار داشت: سیاست جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف از جمله فناوری و هسته ای شفاف و بر اساس پایبندی به حقوق بین الملل است و این موضوع را بارها اثبات کرده است که مبنای نظری و ایدئولوژی آن نیز صلح و رفتار مسالمت آمیز است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همکاری بین المللی در عرصه های فقر زدایی، ایجاد روابط عادلانه بین همه دولت ها و کمک به ارتقاء مردم در همه سطوح را در دستور کار دارد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: جمهوری اسلامی هیچ گاه به دنبال تهدید و تجاوز نبوده و رفتار ایران در سال های گذشته بیانگر این موضوع است.

الهام برقراری ارتباط مناسب با کشورهای جهان را یکی دیگر از اهداف جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: دولت ایران در سیاست خارجی خود به دنبال آن است تا با برقراری ارتباط با تمامی کشورها بتواند صلح و امنیت را برقرار کند. ایران به دنبال آن است تا با ارتباط مناسب از ادبیات یکجانبه گرایانه و تهدید جلوگیری کند.

وی افزود: امروز ما به کشورهای خارجی این پیشنهاد را می دهیم که دست از ادبیات یکجانبه گرایانه و تهدید بردارند و به جای از دست دادن فرصت ها واقع بین باشند و از دعوت جمهوری اسلامی ایران برای همکاری های بین المللی استقبال کنند.

سخنگوی دولت درپاسخ به سئوال خبرنگاری درباره افزایش بهره مالکانه و تاثیر آن در بورس نیز گفت: دولت در این زمینه هیچ برنامه و یا تغییری ندارد. بحث افزایش بهره مالکانه نیز در دولت مطرح نیست، دولت در این زمینه انتظار دارد که مجلس هم در تصویب بودجه نظرات دولت را لحاظ کند و خارج از منابعی که غیر قابل تحقق است ، در بودجه پیشنهاد نکند.

وی همچنین از مجلس خواست تا از تصمیماتی که باعث شوک بازار می شود، خودداری کند چرا که تصمیماتی که باعث تکان خوردن بازار می شود به نفع اقتصاد کشور نیست.

در ادامه این نشست خبری، خبرنگاری از سخنگوی دولت درباره اختلاف هزینه واردات بنزین که کمیسیون تلفیق آن را اعلام کرده است پرسید که الهام در پاسخ گفت: ما یک تصویب بودجه داریم و یک تفریغ بودجه که هر دوی اینها در مجلس انجام می شود. تلفیق بودجه برای تصمیم گیری بودجه در صحن علنی مجلس است که نظرات آنها را نمی توان جنبه رسمی داد.

سخنگوی دولت گفت: تمام مجوزهای نفتی مشخص است به طوریکه مراجع قانونی می تواند در این زمینه اقدام کند و این قراردادهای را مورد بررسی قرار دهند ولی با این حال بنده پیشنهاد می دهم بهتر است سال مالی تمام شود و مرجع نظارتی هم کار خودش را انجام دهد و سپس تصمیم گیری شود.

الهام در خصوص بنزین سفر نیز گفت: تبصره 13 مسئول بررسی این موضوع است که بنزین سفر بدهد یا ندهد. ولی باید بگویم که توسعه ایرانگردی وگردشگری از سیاست های دولت و جزء حقوق مردم است. دولت به دنبال آن است تا زمینه رفاه برای مردم و همچنین در کنار آن صرفه جویی در کشور را فراهم کند اما با این حال تمام تصمیمات در خصوص دادن بنزین سفر به تبصره 13 مربوط می شود.

وی همچنین درباره گزارش اخیر برقعی در زمینه تاخیر های بوجود آمده در پروژه های پارس جنوبی گفت: بنده نمی دانم نامه چه، چگونه و چرا منتشر شده، سازمان بازرسی باید کار خود را انجام دهد که این موضوع هم طبیعی است.

سخنگوی دولت ادامه داد: این پروژه ها از پروژه هایی است که همواره حساسیت داشته است به طوریکه رئیس جمهور شخصا چندین بار از این پروژه دیدن کردند البته از آنجایی که منابع آن تا حدودی از خارج تامین می شود با مشکلاتی هم روبرو می شویم ، چرا که ممکن است پیمانکار تاخیراتی در کار ایجاد کند که این موضوع قابل بررسی است اما حقوق یک کشور برای پیگیری مشکلات بر سر جای خود باقی است.

الهام تصریح کرد: دولت توجه خاصی به این پروژه گازی دارد اما با تمام این وجود روند کلی کار در عسلویه یک روند مثبت و رو به رشد بوده و تلاش های خوبی دراین دو ساله صورت گرفته که امیدوارم در یک برنامه ریزی که در دولت صورت گرفته درمدت کوتاهی به نتیجه مطلوب دست پیداکنیم و این برنامه ها نیز به اطلاع عموم مردم هر چه سریعتر برسانیم.

وی درباره صدور نامه رئیس جمهور برای اجرایی شدن قانون شوراها، گفت: بر اساس نامه رئیس جمهور و برنامه ریزی هایی که دولت انجام داد وظایف این شوراها به کمیسیون های کارشناسی دولت واگذار شده است، این تصمیمات کار قوه مجریه را شفاف خواهد کرد و هم پاسخگو را مشخص می کند و در جهت تحقق کامل قانون اساسی از جمله اصل سوم که داشتن تشکیلات روان در نظام اداری است را محقق می سازد.

سخنگوی دولت گفت: طبق قانون دستگاه های اجرایی متشکل از رئیس جمهور، وزرا و هیئت وزیران است. حال تصمیماتی که در دستگاه های اجرایی گرفته می شود با مسئولیت این مجموعه صورت می گیرد. پس دولت با مسئولیتی که دارد با همه ظرفیت کار از کارشناسی استفاده می کند و از همه کارگروه ها و شوراها در تصمیم گیری ها و وزرا و شخص رئیس جمهور حضور خواهند داشت استفاده می شود.

الهام افزود: به نظر بنده اینگونه تصمیم گیری ها در دولت موجب می شود که مجلس بر نظارت کارهای دولت با ظرفیت بیشتری وارد عمل شود.

وی در این نشست خبری ضمن تبریک ایام الله دهه مبارکه فجر گفت: امروز سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی را را جشن می گیریم. به گونه ای که با این انقلاب دست سلطه های خارجی از کشورمان برچیده شد و با پیش رو گذاشتن آزادی زمینه مشارکت در تعیین سرنوشت وشکوفایی استعدادها رقم خورد.

گفتنی است ، سخنگوی دولت در آغاز نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای جدید پزشکی و فضا، گفت: با فضایی که امروز برای کشور باز شده است، همواره توسعه وعدالت برای کشور در پیش خواهد بود. امروز ایران اسلامی با عزت و اتکا به ارزش های اسلامی خود در دستاوردهای علمی و فناوری توانایی بزرگی دست پیداکرده است که این امر نام جمهوری اسلامی ایران را بر قله های افتخار به اهتزار در آورده است.