به گزارش خبرگزاری مهر، دور اول مذاکرات سردار سرتیپ مصطفی نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران و سپهبد صفرابیف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان عصر امروز در محل اجلاس بین المللی وزارت دفاع برگزار شد.

در این دور از مذاکرات سردار نجار با اشاره به ریشه های عمیق و پیوندهای مشترک تاریخ و فرهنگ دو کشور گفت: دیدارهای مکرر روسای جمهور و سایر مقامات ارشد ایران و آذربایجان نشان دهنده سطح عالی مناسبات است.

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط دو جانبه با کشورهای همسایه را از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: هر گاه روابط دو کشور به نقطه اوج می رسد، برخی عناصر تلاش می کنند با طرح موضوعات ناصحیح روابط فی ما بین را خدشه دار کنند و باید تلاش شود جلوی اقدامات این گونه عوامل گرفته شود.

سردار نجار اختلاف بین دولت ها و ملت های منطقه و ایجاد منازعات منطقه ای را از راهبردهای اصلی دشمنان برشمرد و گفت: دولت های منطقه باید با حفظ هوشیاری اجازه ندهند این گونه اقدامات تشنج زا و ضد امنیتی در منطقه شکل بگیرد.

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه روابط ایران با کشورهای همسایه علیه همسایه دیگری نیست تصریح کرد: ایران در راستای حفظ ثبات، آرامش در منطقه و حسن همجواری با همه کشورهای همسایه دارای روابط خوب و مستحکمی است و تلاش می کند این روابط در همه زمینه ها گسترش یابد.

در این دیدار همچنین سپهبد صفرابیف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسلامی ایران بر گسترش همکاری های دفاعی میان دو کشور تاکید کرد .



صفرابیف با دعوت مجدد از وزیر دفاع کشورمان برای سفر به باکو اظهار امیدواری کرد با سفر وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان توسعه بیش از پیش روابط دفاعی دو کشور و افزایش صلح و ثبات در منطقه را شاهد باشیم.



وی تصریح کرد: ما اجازه نخواهیم داد هیچ گونه تهدیدی از ناحیه مرزهای جمهوری آذربایجان متوجه کشور دوست و همسایه، ایران شود.

وزیر دفاع جمهوری آذربایجان و هیئت همراه صبح امروز پس از ورود به تهران با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) با نثار تاج گل به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند.