به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه عروسکی "مهمانپذیر سعادت" به تهیه‌کنندگی سیدافضل میرلوحی و کارگردانی کریم سربخش در 13 قسمت 30 دقیقه‌ای در گروه فیلم و سریال شبکه قرآن و معارف تولید شده و از اول تا سیزدهم فروردین پخش می‌شود.

این مجموعه روایتگر داستان پسر و دختری به نام امین و میناست که پدر و مادرشان عازم عتبات عالیات هستند. آن دو به منزل دایی مهدی در مشهد می‌روند و ... در مجموعه "مهمانپذیر سعادت" احمد علامه دهر، جواد عابدی، پرستو صالحی، آرش میراحمدی و باقر صحرارودی به ایفای نقش پرداختند.

برنامه "اعجاز علمی قرآن کریم" در 15 قسمت 35 دقیقه‌ای از 29 اسفند تا 13 فروردین از شبکه قرآن روی آنتن می‌رود و سیدحسین امیدیانی، برهانی‌پور، حجت‌الاسلام نورمحمدی، آیت‌الله رستمی و حجت‌الاسلام رضایی به عنوان کارشناس در آن حضور دارند.

"خانه دیدار" عنوان برنامه‌ای است از 29 اسفند 86 تا 16 فروردین87 هر شب از ساعت 19تا 22 به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود. این برنامه به تهیه‌کنندگی سیدمحسن عارف‌کشفی و کارگردانی علیرضا فرحجود به موضوع نوروز در کشورهای مختلف می‌پردازد.

برنامه "حکایت دو" در 32 قسمت پنج دقیقه‌ای به تهیه کنندگی حسین عطار از اول تا سیزدهم فروردین ماه از شبکه قرآن سیما روی آنتن می‌رود. این مجموعه رویکردی تربیتی، اخلاقی داشته و به قصص، روایات و پندهای اخلاقی بزرگان دین می‌پردازد.

برنامه "معاد در قرآن" در 15 قسمت 30 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی حمیدرضا عظیمی در ایام نوروز از شبکه قرآن سیما روی آنتن می‌رود. این برنامه به موضوعاتی چون مرگ، عالم برزخ، نفخ صور، شفاعت، کوثر، منازل معاد، دورنمایی از بهشت و دوزخ، هویت انسانی در قیامت می‌پردازد.

"قصه‌های مادربزرگ" از اول تا سیزدهم فروردین از شبکه قرآن روی آنتن می‌رود و به نقش هدایتگر والدین در تکوین روحیات معنوی کودکان و نوجوانان می‌پردازد. این برنامه به تهیه‌کنندگی هادی جعفری، کارگردانی هنری منصور امامی و کارگردانی تلویزیونی محمد راوندی و بازی پروین ملکی، حسن اسدی، عطیه غبیشاوی، شایان پارسایی و پریسا شاهمرادی تهیه شده است.

برنامه "انار سفید" به تهیه‌کنندگی محمد غلامپور و کارگردانی رضا حیدری از اول تا سیزدهم فروردین ماه از شبکه قرآن سیما روی آنتن می‌رود. این برنامه با هدف تربیتی و با رویکرد نوروز ساخته شده و خسرو احمدی، امیر آتشانی، رضا حیدری و ... در آن بازی می‌کنند.

برنامه "نشانه‌ها" در 15 قسمت 15 دقیقه‌ای در قالب مستند پدیده‌های شگفت‌انگیز خلقت را نشان می‌دهد. این برنامه از اول تا سیزدهم فروردین به تهیه‌کنندگی و کارگردانی امید حدادنسب از شبکه قرآن پخش می‌شود. "تلاوت احسن" که از اول تا سیزدهم فروردین از شبکه قرآن پخش می‌شود به تهیه‌کنندگی امیر افشار فوطویی تهیه شده است.

مسابقه سفر قرآنی ویژه نوروز شبکه قرآن سیماست و شامل بخش‌های مختلف اطلاعات عمومی، تشخیص واژه‌های صحیح قرآنی، نمایش فیلم‌های تاریخی و اسلامی است. این برنامه به تهیه‌کنندگی عبدالصاحب امیر و کارگردانی نورالدین سبحانی تهیه شده است.

برنامه "قصه‌های آسمانی" از تولیدات شرکت صبا است که با مضامین قرآنی و دینی در ایام نوروز از شبکه قرآن سیما روی آنتن می‌رود. برنامه "حکمت‌های بهاری" در ایام نوروز از شبکه قرآن سیما روی آنتن می‌رود و به حکمت‌ها و درس‌های عبرت‌آموز بهاری می‌پردازد.

برنامه "زمزمه بهار" ویژه تحویل سال به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما روی آنتن می‌رود. گفتگو با قاریان برجسته، گزارش ویژه از خانواده شهدا و ... از دیگر بخش‌های این برنامه است که به تهیه‌کنندگی پرویز امیری روی آنتن می‌رود.