بر خلاف اعلام بانک مرکزی؛ چک پول جایگزین اسکناس در ماه پایانی سال شد

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم که مردم در این شرایط می گویند: برخی ‌بانکها در روزهای اخیر از پرداخت پول نقد خودداری کرده و به مشتریان توصیه می‌کنند چک پول از بانک دریافت کنند.

روزهای پایانی هر سال و با نزدیک شدن ایام تعطیلات نوروزی و انجام حسابرسی های شرکتها، افراد، موسسات و غیره نیاز به دریافت و استفاده از پول نقد افزایش می یابد و بنابراین بانک مرکزی باید برای حل این مسئله تدابیری را از ماه های قبل اتخاذ کرده باشد.

این در حالی است که مسئولین بانک مرکزی به کرات از تامین پول نقد مورد نیازمردم و کافی بودن ذخایر پولی کشور برای این ایام خبرداده اند، به نحوی که چند روز قبل یکی از مسئولان بانک مرکزی در نشستی با خبرنگاران تاکید کرد که در انبارهای این بانک، ذخیره اسکناس به میزان کافی است.

همچنین آنها اطمینان داده اند که تامین پول مورد نیاز بانکها در شعب با مشکلی مواجه نخواهد بود و در واقع از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای این منظور خبرداده بودند، این در حالی است که واقعیت چنین نیست، به عبارت دیگر باز هم مانند سالهای گذشته مردم در مراجعه به بانکها برای دریافت پول نقد با مشکل مواجه می شوند.

مردم در این شرایط می گویند: برخی‌بانکها در روزهای اخیر از پرداخت پول نقد خودداری کرده و به مشتریان توصیه می‌کنند چک پول از بانک دریافت کنند، در حالیکه یکی از سیاستهای اخیر بانک مرکزی به دلیل افزایش نقدینگی که اخیرا بر روی آن بسیار تاکید دارد، جایگزینی تدریجی اسکناس به ویژه اسکناس درشت به جای چک پول است.

مشکل بیشتر در جایی است که برخی از این بانکها نیز به جای ارائه ایران چک، چک پول بانک خود را به مشتری می دهند، شاهد بر این مدعی، تلاشهای خبرنگار مهر برای دریافت پول نقد از تعدادی از بانکها بود، که با موارد بالا مواجه شد.

همچنین مردم می گویند طی روزهای اخیر و با افزایش فعالیتهای بانکی، ضرورت تامین منابع و نقدینگی در بانکها در مراجعات مردم افزایش یافته است و این در حالی است که در این روزها با مراجعه به شعب بانکها برای دریافت پول نقد، تبدیل چکها و چک پولها به پول نقد مردم با مشکل مواجه شده و برخی از کارمندان فعال در شعب بانکها و حتی بانکهای بزرگ دولتی اعلام می کنند که در حال حاضر پول نقد در بانک موجود نیست و از خرد کردن و یا پرداخت پول نقد به میزان بالا به مشتریان معذور هستیم.

آنان می افزایند: هنوز یک ماه به پایان سالجاری باقی مانده و به نظر می رسد بانکها با کمبود نقدینگی و منابع مواجه شده اند، گرچه پیش از این نیز مشکل نقد کردن برخی چک پول های صادره توسط برخی از بانکها در سایر بانکها وجود داشت و برخی از بانکها چک پولهای سایر بانکها را نقد نمی کردند، اما این امر در این روزها تشدید شده است.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نیز پیشنهاد استفاده از دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش را می دهد تا بدین طریق حجم استفاده از پول نقد کاهش یابد و مردم با کمبود پول نقد در این ایام مواجه نشوند.

گرچه بانک مرکزی و تمام بانکها به مردم استفاده از دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش را پیشنهاد می کنند، اما مردم برای ایام تعطیلات و برای سفرهای نوروزی خود نیاز به وجه نقد دارند و به دلیل عدم مواجه با مشکلات دستگاه های سیستم بانکی در ایام تعطیلات و محدود بودن تعداد آنها در شهرهای کوچک مردم استفاده از پول نقد را ترجیح می دهند.

می توان ادعا کرد که با توجه به این که هنوز فرهنگ استفاده از پول الکترونیکی در کشور جا نیفتاده، بانک مرکزی باید در فکر رفع مشکل کمبود نقدینگی و منابع بانکی مردم در این روزهای پایانی سال باشد.

به‌هرحال، امیدواریم بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی بتوانند با برنامه‌ریزی منسجم، مشکلات مردم در این ایام را از لحاظ وجه نقد برطرف کنند.