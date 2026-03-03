به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ توزیع اسکناس با ارزش اسمی یک میلیون تومان از طریق شعب منتخب بانک‌ها در سراسر کشور آغاز شده است و شهروندان محترم می‌توانند با مراجعه به شعب و طبق سقف‌های تعیین شده، نسبت به دریافت این اسکناس اقدام کنند.

این گزارش می افزاید: هدف اصلی از این اقدام صرفاً تکمیل زنجیره تأمین اسکناس در شرایط خاص است تا اطمینان حاصل شود هموطنان در هیچ زمینه‌ای با کمبود وجه نقد مواجه نخواهند شد.

بانک مرکزی با تاکید مجدد بر اهمیت استفاده از سامانه‌های پرداخت الکترونیکی (کارت، موبایل، اینترنت بانک) اعلام کرد ؛ این اقدام تدبیری جدید برای تسهیل هرچه بیشتر در جهت رفع نیازهای مبادلاتی نقدی مردم است و در راستای تأمینِ اطمینان بخشِ نیازهای وجه نقد مردم در شرایط کنونی و در کنار فعالیت مستمر و مؤثر شبکه بانکداری الکترونیکی کشور که همچنان محور اصلی مبادلات است انجام شده است .