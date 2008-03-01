آغاز ثبت نام دوره کارشناسی فراگیر پیام نور از روز دوشنبه / زمان دقیق ثبت نام دوره کارشناسی ارشد مشخص نیست

دکتر اصغر ابوالحسنی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: ثبت نام دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی 13 اسفند ماه سال جاری انجام خواهد شد.

وی ادامه داد : بررسی های لازم برای زمان دقیق ثبت نام داوطلبان دوره های فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری انجام خواهد شد اما به طور قطع ثبت نام دوره دکتری در فروردین ماه سال 87 صورت می گیرد.

قائم مقام دانشگاه پیام نور تاکید کرد: همچنین ثبت نام دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد هفته آخر اسفند ماه یا اوایل فروردین ماه سال 87 انجام خواهد شد و زمان دقیق آن به هیچ وجه مشخص نیست.