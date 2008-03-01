13 هزار نفر ناظر انتخابات در لرستان خواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، ذبیح الله خداییان، ظهر امروز در همایش یک روزه فرمانداران و بخشداران استان در محل استانداری لرستان، با بیان اینکه در حال حاضر تعامل مطلوب عوامل اجرایی و نظارت، مجموعه همدلی را در استان ایجاد کرده است، اظهار داشت: با هرگونه تخلف انتخاباتی از سوی کاندیداها برخورد خواهد شد.

وی همچنین افزود:" کلیه مراحل بررسی تایید صلاحیتها از ابتدای کار بر مبنای قانون بوده است و در بررسی صلاحیتها گرایشهای سیاسی افراد ملاک نبوده و در تایید صلاحیت یا رد صلاحیت داوطلبان سلایق فردی اعمال نشده است.

خداییان با تاکید بر اینکه امروز وظیفه همه مجریان انتخابات، تلاش برای حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای است، عنوان کرد: باید عملکرد دست اندر کاران انتخابات به نوعی باشد که اعتماد مردم برای حضور حماسی در انتخابات جلب شود.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات لرستان با بیان اینکه اگر فردی از مجریان یا ناظران انتخاباتی بخواهد مصلحتی عمل کند یک فاجعه بزرگ است و باید با آن برخورد صورت گیرد، افزود: مجریان انتخابات علاوه بر اینکه باید برای حضور گسترده مردم تلاش کنند باید امانتداران متعهدی نیز برای آرای مردم باشند.

خداییان با تاکید بر اینکه در هر زمانی که مسئولان اجرایی و قضایی هماهنگ بوده اند مشکلی در روند نظم انتخابات رخ نداده است تصریح کرد: موارد تخلف کاندیداها باید جمع آوری و گزارش داده شود.