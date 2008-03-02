آغاز تولید صنعتی و ورود به بازار داروی اینترفرون بتا 1B توسط محققان ایرانی

دکتر محمد رضا فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تولید آزمایشگاهی اینترفرون بتا 1B چندی است که آغاز شده است و پس از پایان مراحل مطالعات بالینی، تولید صنعتی آن آغاز می شود و در نیمه اول سال آینده به بازار دارویی کشور وارد می شود.

وی گفت : این دارو نیز مانند سایر داروهایی که در کشور تولید می شود با جدیت کامل مورد بررسی و مطالعات بالینی و آزمایشگاهی قرار گرفته است.

مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: برند اصلی این دارو تحت اختیار شرکت "شرینگ" کشور سوئیس است و یکی از سه داروی اصلی بیماران "ام اس" را تشکیل می دهد.

وی یادآور شد: داروهای بیوتکنولوژی در صورتی که برند اصلی نباشند از آنها به عنوان داروی Biosimilar یاد می شود و داروی اینترفرون بتا 1B نیز از این نوع است.

تولید سه داروی ام اس توسط محققان کشور

فاضلی خاطرنشان کرد: این دارو برای نخستین بار در کشور تولید می شود و جزء سه داروی اصلی بیماران "ام اس" به شمار رفته و به این ترتیب سه داروی اصلی این بیماران در داخل کشور تأمین می شود.

وی اضافه کرد: سه داروی اصلی که بیماران ام اس از آن استفاده می کنند عبارتند از آونکس، ریبیف و بتافرون است که در حال حاضر مشابه آونکس با نام سینووکس در داخل ساخته شده است و مشابه بتافرون و ریبیف نیز در سال آینده به بازار دارویی ایران وارد می شود.

مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مهر گفت: هر دوی این داروهای مشابه در حال طی کردن مراحل کارآزمایی بالینی و ورود به مرحله تولید صنعتی هستند.

وی با اشاره به هزینه دارویی بیماری "ام اس" در کشور اظهار داشت : سالانه حدود 80 میلیارد تومان یارانه دارویی ام اس است که سال آینده این میزان به 110 میلیارد تومان خواهد رسید بنابراین تولید داروهای مورد نیاز این بیماران در داخل کشور از هر جهت به نفع کشور خواهد بود.

فاضلی تأکید کرد: در سال آینده هر سه داروی اصلی مورد نیاز بیماران "ام اس" از سوی محققان ایرانی تأمین خواهد شد.