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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۳

نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در کردستان برپا می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان از برپایی نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مصیب محمدیان شمالی، صبح امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کردستان اظهار داشت: این نمایشگاه ها از روز 15 اسفند ماه در کلیه شهرستانها استان کردستان برپا شده و کالاها و لوازم ضروری مورد نیاز خانوارها در آن عرضه خواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه لوازم و کالاهای عرضه شده همگی با تخفیف 15 درصد زیر قیمت بازار عرضه می شوند.

محمدیان شمالی با اشاره به برپایی نمایشگاه بهاره در سنندج عنوان کرد: نمایشگاه سنندج نیز از روز 15 اسفند ماه سال جاری به مدت 10 روز در پارک ملت سنندج برپا خواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان خاطرنشان کرد: در نمایشگاه سنندج بیش از 125 غرفه تدارک دیده شده که بیش از 85 غرفه آنها به عرضه مستقیم کالاهای ضروری و مورد نیاز خانوارها خواهند پرداخت.

وی بیان داشت: قیمت لوازم و کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه ها بر روی اجناس پلمب شده و توسط بازرسین سازمان بازرگانی به صورت روزانه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 648757

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