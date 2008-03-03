نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در کردستان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مصیب محمدیان شمالی، صبح امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کردستان اظهار داشت: این نمایشگاه ها از روز 15 اسفند ماه در کلیه شهرستانها استان کردستان برپا شده و کالاها و لوازم ضروری مورد نیاز خانوارها در آن عرضه خواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه لوازم و کالاهای عرضه شده همگی با تخفیف 15 درصد زیر قیمت بازار عرضه می شوند.

محمدیان شمالی با اشاره به برپایی نمایشگاه بهاره در سنندج عنوان کرد: نمایشگاه سنندج نیز از روز 15 اسفند ماه سال جاری به مدت 10 روز در پارک ملت سنندج برپا خواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان خاطرنشان کرد: در نمایشگاه سنندج بیش از 125 غرفه تدارک دیده شده که بیش از 85 غرفه آنها به عرضه مستقیم کالاهای ضروری و مورد نیاز خانوارها خواهند پرداخت.

وی بیان داشت: قیمت لوازم و کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه ها بر روی اجناس پلمب شده و توسط بازرسین سازمان بازرگانی به صورت روزانه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.