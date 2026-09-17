به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری عصر پنجشنبه در بازدید از نمایشگاه عرضه کالا در مصلی یاسوج اظهار کرد: هدف از برگزاری نمایشگاه پاییزه، عرضه کالا با قیمت پایین‌تر از سطح بازار و کمک به خانوارها در تأمین نیازهای سال تحصیلی است.

وی افزود: بر اساس بازدید و برآوردهای انجام‌شده، قیمت کالاهای عرضه‌شده در نمایشگاه بین ۱۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است و این میزان تخفیف در عمده کالاها حدود ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند نظارت بر قیمت‌گذاری کالاها گفت: تیم‌های تخصصی و بازرسی در قالب چند اکیپ، قیمت کالاها را بررسی و تعیین کرده‌اند و برای انجام این فرآیند، بازار برای چند ساعت تعطیل شد.

وی ادامه داد: تمام کالاهای عرضه‌شده قیمت‌گذاری شده و قیمت‌ها به‌صورت پلمب‌شده در ورودی غرفه‌ها و بالای اقلام نصب شده تا امکان تغییر یا جابه‌جایی قیمت‌ها وجود نداشته باشد.

عسکری تصریح کرد: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، برخی کالاها تا ۳۰ درصد تخفیف دارند و مقرر شده بازدید مجددی از قیمت‌ها انجام شود تا میزان تخفیف از حداقل ۱۰ درصد به حداقل ۱۵ درصد افزایش پیدا کند.

وی درباره تنوع کالاهای عرضه‌شده نیز گفت: کیفیت کالاها متنوع است و محصولات با کیفیت بالا، متوسط و پایین‌تر در نمایشگاه عرضه می‌شوند و طبیعتاً قیمت‌ها نیز متناسب با کیفیت کالاها متفاوت است، اما حداقل کیفیت برای اقلام تعیین شده و کالاهای خارج از استاندارد مورد نظر وارد نمایشگاه نشده‌اند.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط اقتصادی خانوارها بیان کرد: افزایش قیمت‌ها و فشارهای معیشتی موجب شده است خانوارها بیش از گذشته به دنبال تأمین کالا با قیمت مناسب باشند و توسعه نمایشگاه‌های عرضه مستقیم می‌تواند بخشی از این نیاز را پاسخ دهد.

وی از غرفه‌داران و بازاریان خواست در شرایط اقتصادی موجود، مراعات حال یکدیگر و مصرف‌کنندگان را داشته باشند.

عسکری همچنین به نقش دستگاه‌های حمایتی در تأمین نیاز اقشار خاص اشاره کرد و گفت: نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد متولی حمایت از اقشار خاص هستند و خیرین نیز در کنار این نهادها برای تأمین نیازهای این گروه‌ها مشارکت می‌کنند.

وی با اشاره به وجود تقویم نمایشگاهی برای عرضه کالاهای مختلف در طول سال اضافه کرد: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی از یک سو موجب آشنایی مردم و تولیدکنندگان با کالاها و محصولات مختلف می‌شود و از سوی دیگر، عرضه کالا با قیمت پایین‌تر از میانگین بازار می‌تواند به کاهش هزینه خانوارها و بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کند.