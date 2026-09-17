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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹

عرضه کالاهای دانش‌آموزی در نمایشگاه پاییزه یاسوج۱۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر

عرضه کالاهای دانش‌آموزی در نمایشگاه پاییزه یاسوج۱۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر

یاسوج- معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از عرضه اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان در حدود ۱۲۰ غرفه نمایشگاه پاییزه با قیمت پایین‌تر از بازار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری عصر پنجشنبه در بازدید از نمایشگاه عرضه کالا در مصلی یاسوج اظهار کرد: هدف از برگزاری نمایشگاه پاییزه، عرضه کالا با قیمت پایین‌تر از سطح بازار و کمک به خانوارها در تأمین نیازهای سال تحصیلی است.

وی افزود: بر اساس بازدید و برآوردهای انجام‌شده، قیمت کالاهای عرضه‌شده در نمایشگاه بین ۱۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است و این میزان تخفیف در عمده کالاها حدود ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند نظارت بر قیمت‌گذاری کالاها گفت: تیم‌های تخصصی و بازرسی در قالب چند اکیپ، قیمت کالاها را بررسی و تعیین کرده‌اند و برای انجام این فرآیند، بازار برای چند ساعت تعطیل شد.

وی ادامه داد: تمام کالاهای عرضه‌شده قیمت‌گذاری شده و قیمت‌ها به‌صورت پلمب‌شده در ورودی غرفه‌ها و بالای اقلام نصب شده تا امکان تغییر یا جابه‌جایی قیمت‌ها وجود نداشته باشد.

عسکری تصریح کرد: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، برخی کالاها تا ۳۰ درصد تخفیف دارند و مقرر شده بازدید مجددی از قیمت‌ها انجام شود تا میزان تخفیف از حداقل ۱۰ درصد به حداقل ۱۵ درصد افزایش پیدا کند.

وی درباره تنوع کالاهای عرضه‌شده نیز گفت: کیفیت کالاها متنوع است و محصولات با کیفیت بالا، متوسط و پایین‌تر در نمایشگاه عرضه می‌شوند و طبیعتاً قیمت‌ها نیز متناسب با کیفیت کالاها متفاوت است، اما حداقل کیفیت برای اقلام تعیین شده و کالاهای خارج از استاندارد مورد نظر وارد نمایشگاه نشده‌اند.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط اقتصادی خانوارها بیان کرد: افزایش قیمت‌ها و فشارهای معیشتی موجب شده است خانوارها بیش از گذشته به دنبال تأمین کالا با قیمت مناسب باشند و توسعه نمایشگاه‌های عرضه مستقیم می‌تواند بخشی از این نیاز را پاسخ دهد.

وی از غرفه‌داران و بازاریان خواست در شرایط اقتصادی موجود، مراعات حال یکدیگر و مصرف‌کنندگان را داشته باشند.

عسکری همچنین به نقش دستگاه‌های حمایتی در تأمین نیاز اقشار خاص اشاره کرد و گفت: نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد متولی حمایت از اقشار خاص هستند و خیرین نیز در کنار این نهادها برای تأمین نیازهای این گروه‌ها مشارکت می‌کنند.

وی با اشاره به وجود تقویم نمایشگاهی برای عرضه کالاهای مختلف در طول سال اضافه کرد: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی از یک سو موجب آشنایی مردم و تولیدکنندگان با کالاها و محصولات مختلف می‌شود و از سوی دیگر، عرضه کالا با قیمت پایین‌تر از میانگین بازار می‌تواند به کاهش هزینه خانوارها و بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کند.

کد مطلب 6950141

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