10 هزار و 696 طرح اشتغالزایی در لرستان به بهره برداری رسید

غلامعباس مهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد افزود: در قالب این تعداد طرح بیش از 14 هزار و 657 نفر در استان دارای شغل شده اند .

وی تصریح کرد: این تعداد طرح اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر چهار هزار و 63 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده اند.

مهری با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای طرح های بنگاههای زودبازده تاکنون 23 هزار و 661 طرح به بانکهای استان معرفی شده است، عنوان داشت: این تعداد طرح با اعتباری بالغ بر 18 هزار و 564 میلیارد ریال و اشتغالزایی 66 هزار و 553 نفر به بانک های استان ارائه شده است.

مدیر کل اداره کار و امور اجتماعی لرستان با بیان اینکه از این تعداد طرح معرفی شده 22 هزار و 442 طرح در بانکهای استان بررسی شده است، گفت: از این تعداد طرح بررسی شده 19 هزار و 995 طرح با اشتغالزایی 37 هزار و 926 نفر به تائید بانک های استان رسیده است.

مهری با اشاره به اینکه از این تعداد طرح تائید شده تاکنون 14 هزار و 267 طرح به مرحله انعقاد قرارداد راه یافته اند، افزود: این تعداد طرح با اعتباری بالغ بر شش هزار و 155 میلیارد ریال و با اشتغالزایی 27 هزار و 364 نفر در بانکهای استان عقد قرارداد شده اند.

وی یادآور شد: از این تعداد طرح انعقاد قرارداد شده تاکنون 10 هزار و 696 طرح با اشتغالزایی 14 هزار و 657 نفر به بهره برداری رسیده است.