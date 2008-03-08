دایی بهترین انتخاب برای تیم ملی فوتبال است/ او فوتبال را نجات می دهد

حسین رضازاده دارنده 2 مدال طلای المپیک که خود را در اردوی سطح دریای کیش برای حضوری قدرتمند در المپیک پکن آماده می کند در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: وقتی فیفا بعنوان بالاترین نهاد در فوتبال دنیا آنقدر دایی را قبول دارد که برای مهمترین اجلاسها و قرعه کشی ها از او دعوت بعمل می آورد و حتی او را بعنوان کاندیدای احراز مسئولیت کمیته جوانان فدراسیون جهانی معرفی می کند، نشان دهنده بزرگی و اعتبار او در دنیای فوتبال است که متاسفانه تاکنون به این ویژگی در کشور خودمان توجه لازم نشده است.

وی ادامه داد: او با اعتبار و جایگاهی که در فوتبال ایران و حتی جهان دارد می تواند نجات بخش فوتبال کشورمان که حدود دو سال است برنامه ریزی دقیقی نداشته باشد. دایی به دنبال کسب شهرت و سرمایه نیست و همین موضوع یعنی توجه ویژه به کار و تلاش.

قویترین مرد جهان یادآورشد: تنها چیزی که در این بین باید مورد توجه تمامی دستگاههای مربوطه قرار گیرد این است که آبرو و اعتبار دایی یک شبه به دست نیامده و همین موضوع باعث می شود تا دست اندرکاران حمایتی ویژه را از او بعمل آورده و فضا و امکانات لازم را برای کار و مسئولیت سنگینی که بر دوشش نهاده شده مهیا کنند. مورد دیگری که برای نتیجه گیری او لازم است تامین شود ایجاد فضایی آرام و بدون تنش است که خوشبختانه استقبال مطبوعات و رسانه ها از این انتخاب نوید آنرا می دهد تا شاهد این فضا باشیم.

دارنده 2 مدال طلای المپیک و 5 مدال جهانی این انتخاب را بهترین انتخاب مسئولین دانست و افزود: علی دایی دین خود را به ورزش ایران ادا کرده و با قبول این مسئولیت بزرگ از تمام داشته هایش گذشته است. پس اجازه دهید دایی جهانی باقی بماند. او بزرگ است و بزرگ نیز باید بماند.

رضازاده در خصوص آمادگی و تمریناتش گفت: حدود دو هفته است که آسیب دیدگی زانویم بهبود یافته و تمرینات خوب و منظمی را آغاز کرده ام. خوشبختانه در حال حاضر مشکلی ندارم و زیر نظر کادر فنی و در کنار سایر اردونشینان برنامه های تمرینی اردوی سطح دریا را پشت سر می گذارم.

وی درپایان گفت: هدف اصلی و تمام تمرکزم را روی کسب سومین مدال طلای المپیک معطوف کرده ام تا کاری را که تاکنون هیچ سنگین وزنی در دنیا نتوانسته انجام دهد به سرانجام برسانم. در این بین دعای خیر مردم می تواند کمک حالم باشد که مطمئنم مانند همیشه پشتیبانی ام خواهند کرد. اگر احساس کنم که حضور در رقابتهای آسیایی ژاپن خللی در آماده سازی اصلی و نتیجه گیری ام در المپیک ایجاد نخواهد کرد حتما برای شاد کردن دل مردم در این پیکارها نیز حضور خواهم یافت.