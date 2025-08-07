به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد عزتی وظیفهخواه درباره اهدای دارو توسط مردم برای مراسم پیادهروی اربعین، گفت: طرح «مرهم مهر ۴» که طرحی برای جمعآوری داروهایی است که مردم نیازی به آنها ندارند؛ امسال در دو مرحله اجرا شد.
وی افزود: مرحله اول این طرح، از اول ماه ذیالحجه تا اول ماه صفر اجرا شد و داروهای جمعآوری شده در حال ارسال به کشور عراق برای استفاده در ایام اربعین در درمانگاههای ایرانی هستند.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر ادامه داد: همچنین مرحله دوم این طرح، از اول ماه صفر آغاز شده و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد و هدف آن تأمین داروهای مورد نیاز کاروانهای سلامت است.
عزتی گفت: مردم میتوانند داروهایی که به آنها نیازی ندارند را به شعب هلالاحمر تحویل دهند، البته این داروها باید بالای ۶ ماه تاریخ مصرف داشته باشند.
وی افزود: البته داروهایی مثل سرم، آمپول و داروهای مایع را دریافت نمیکنیم چون نیاز به شرایط نگهداری خاص دارند.
