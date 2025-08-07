  1. جامعه
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۵

داروهای بلااستفاده‌تان را اهدا کنید؛ مرهمی‌برای زائران اربعین

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر از ادامه جمع‌آوری داروهای مازاد خانگی در قالب طرح «مرهم مهر ۴» برای تأمین نیاز درمانی زائران اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد عزتی وظیفه‌خواه درباره اهدای دارو توسط مردم برای مراسم پیاده‌روی اربعین، گفت: طرح «مرهم مهر ۴» که طرحی برای جمع‌آوری داروهایی است که مردم نیازی به آنها ندارند؛ امسال در دو مرحله اجرا شد.

وی افزود: مرحله اول این طرح، از اول ماه ذی‌الحجه تا اول ماه صفر اجرا شد و داروهای جمع‌آوری شده در حال ارسال به کشور عراق برای استفاده در ایام اربعین در درمانگاه‌های ایرانی هستند.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: همچنین مرحله دوم این طرح، از اول ماه صفر آغاز شده و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد و هدف آن تأمین داروهای مورد نیاز کاروان‌های سلامت است.

عزتی گفت: مردم می‌توانند داروهایی که به آنها نیازی ندارند را به شعب هلال‌احمر تحویل دهند، البته این داروها باید بالای ۶ ماه تاریخ مصرف داشته باشند.

وی افزود: البته داروهایی مثل سرم، آمپول و داروهای مایع را دریافت نمی‌کنیم چون نیاز به شرایط نگهداری خاص دارند.

