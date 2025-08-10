به گزارش خبرنگار مهر، حمزه امرایی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت خدمات‌رسانی به زائران اربعین و هم‌افزایی اقدامات فرمانداری‌ها و کمیته‌های مربوطه، اظهار کرد: تمامی کمیته‌های استانی، ستادهای شهرستانی و موکب‌ها موظفند تا آخرین روز تردد زائران، خدمات شایسته و مطلوب ارائه کنند.

وی با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین از مرزها، بر لزوم پیش‌بینی تدابیر و اقدامات لازم برای تسهیل حرکت در مسیرهای بازگشت، به‌ویژه در نقاط پرتردد استان، تأکید کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان همچنین اطلاع‌رسانی به‌موقع، دقیق و مستندسازی کامل اقدامات کمیته‌ها و ستادهای شهرستانی را از ضروریات دانست و تصریح کرد: ثبت و انعکاس این اقدامات، ضمن شفاف‌سازی، نقش مهمی در بهبود خدمات آینده خواهد داشت.

در این نشست، مدیران کل سیاسی، امنیتی، بحران، بازرسی و پدافند غیرعامل استانداری، به همراه مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان شامل حوزه‌های امنیت، بازرسی، بحران، پدافند غیرعامل، راهداری، هلال احمر، اورژانس، زیرساخت‌ها، ستادهای مردمی و معاونان سیاسی فرمانداری‌ها، به ارائه گزارش از آخرین اقدامات خود در مسیر خدمت به زائران اربعین پرداختند.