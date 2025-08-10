نقش حیاتی رسانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر همگان عیان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین با گرامیداشت اربعین سید و سالار شهیدان به پیاده روی میلیونی عاشقان اباعبدالله حسین (ع) در کشور عراق اشاره و اظهار داشت: این حرکت عظیم نشان از آمادگی کشور صاحب الزمان (عج) در مبارزه با طاغوت و استکبار جهانی دارد.

وی با بیان روایتی از امام عسگری (ع) در خصوص نشانه‌های مؤمن تصریح کرد: آن حضرت در روایتی فرمودند: «عَلاماتُ المؤمنِ خَمسٌ: صَلَواتُ إحدی و خَمسینَ، و زیارةُ الأربعینَ، و التَّخَتُّم بِالیَمینِ، و تَعفیرُ الجَبینِ، و الجَهْرُ بِبسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم» به این معنا که، نشانه‌های مؤمن پنج چیز است که زیارت اربعین حضرت سیدالشهداء (ع) یکی از این موارد است.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: زمانی که امام عسگری (ع) این روایت نورانی را بیان فرمودند در مخیله کسی نمی‌گنجید که روزی چنین جمعیت میلیونی از سراسر دنیا به سمت کربلای معلی سرازیر شوند و مسیر نجف تا کربلا شاهد خلق چنین حماسه‌ای ماندگار که لرزه بر اندام دشمنان انداخته؛ باشد.

وی در ادامه با اشاره به سفر بدون تشریفات رئیس قوه قضائیه به استان خراسان شمالی گفت: این سرکشی‌ها در ارتقای امور، رفع مشکلات و ارزیابی عملکرد همکاران در حوزه‌های قضائی بسیار مهم و حائز اهمیت است.

رئیس دیوان عالی کشور انجام سفرهای استانی از سوی مسئولین را از برکات انقلاب شکوهمند اسلامی عنوان کرد و گفت: حضور سران قوا در بین مردم، طبقات جامعه و آحاد و اصناف و انجام ملاقات‌های چهره به چهره و استماع درد دل آنان در جهت حل مشکلات و رفع موانع از برکات انقلاب شکوهمند اسلامی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: حضور در بین توده‌های مردم عزیز از سفارشات مؤکد مقام معظم رهبری بوده که معظم له بارها بر این امر تاکید فرموده‌اند و سفرهای استانی به اقصی نقاط کشور و دیدار بی واسطه با اقشار مختلف مردم در ارزیابی عملکرد مسئولین محلی امری مهم و سرنوشت ساز است و این سفرهای بدون تشریفات و با حداقل هزینه باید برای سایر مسئولین الگو باشد.

وی با بیان این‌نکته که این سفرها به منظور رفع مشکلات حقوقی و قضائی مردم و دیدار با اقشار مختلف جامعه برنامه‌ریزی شده‌اند، گفت: سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه نه تنها به بهبود وضعیت حقوقی و قضائی مردم کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی به دستگاه قضائی می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت هفدهم مردادماه، سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار، از خدمات بی شائبه اصحاب خبر و رسانه در عرصه اطلاع رسانی صمیمانه تقدیر کرد.

وی تصریح کرد: خبرنگاران در خط مقدم دفاع از حقیقت قرار دارند و ما از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون شهدای بسیاری در عرصه خبر تقدیم کرده‌ایم، رسالت خبرنگار بسیار مهم و حساس است و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نقش حیاتی خبر و رسانه بر همگان عیان شد تا جایی که دشمن صهیونی از روی استیصال به ساختمان خبری صدا و سیما حمله موشکی کرده و چهره پلید خود را بیش از پیش آشکار کرد.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان خاطرنشان کرد: بنده به سهم خود از همه خبرگزاری‌هایی که اخبار قوه قضائیه و به ویژه دیوان عالی کشور را در اسرع وقت انتشار می‌دهند تشکر می‌کنم و انشالله این ارتباط دو سویه با اصحاب خبر بیش از پیش افزایش و تقویت شود.

گفتنی است، در پایان جلسه هر یک از معاونین و رئیس دفتر به ارائه گزارش از مجموعه تحت مدیریت خود پرداختند.