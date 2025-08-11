شهیدی که همسر باردارش را سرافراز کرد؛ لبیک یا حسین (ع) در عمل معنا شد

مریم شهرام‌پور مجری برنامه «در مسیر حسین» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این برنامه که تا اربعین از شبکه افق پخش می شود، بیان کرد: یکی از رویکردهای برنامه، پرداختن به مسائل خبری است که برای مخاطبان سوال‌برانگیز است؛ از جمله تهیه بلیت هواپیما و مباحث مربوط به امداد و کمک های اولیه در راهپیمایی اربعین، مشکلات مرتبط با گذرنامه و دیگر مسائل این چنینی که در ایام اربعین چالش‌هایی را به همراه داشته است.

وی اضافه کرد: ما تلاش کردیم مسئولان مربوطه را به برنامه دعوت کنیم تا درباره این چالش ها به گفتگو بپردازند. برخی از این گفتگوها به صورت تلفنی و برخی دیگر به صورت حضوری انجام شد که برای مخاطب مفید و لازم بود و بر اساس ایده سردبیر و تهیه کننده پیش می رود. من هم هر آنچه را که مطالعه می کنم، به اخبار اضافه می‌کنم. اگر تجربه یا خاطره‌ای داشته ام، از آن بهره می‌برم و درنهایت به دغدغه های مردم می پردازیم. سعی کردیم مشکلات مردم را بازگو کرده و تجربیات آنها را منعکس کنیم، به خصوص برای کسانی که برای اولین بار با این مشکلات مواجه می‌شوند.

این مجری تلویزیون با اشاره به پلاتوی برنامه یادآور شد: در پلاتوی اولیه برنامه به نکاتی می پردازم که شاید بیشتر نگاهی اندیشه ای و عمقی تر به ماجرای پیاده روی اربعین دارد. تلاش می‌کنم که اربعین صرفاً به یک راهپیمایی ساده محدود نشود بلکه به این موضوع بپردازیم که هدف از این راهپیمایی چیست و چرا به سوی حسین (ع) حرکت می‌کنیم. امام حسین (ع) چه کرد که پس از ۱۴۰۰ سال، همچنان این همه عاشق و دلداده، از شهرهای دور و از سراسر دنیا، به سوی او رهسپار می‌شوند؟ صحبت کردن درباره این سوالات برای من مهم بود و سعی کردم پلاتوهای ابتدایی برنامه را بر اساس این محور تنظیم کنم.

وی اضافه کرد: برخی عبارات مانند «لبیک یا حسین» بر زبان ما جاری شده‌اند اما وقتی زمان عمل فرا می‌رسد، همانند جنگ اخیر که مرد از نامرد مشخص می‌شود، تحقق عملی پیدا می کنند. «لبیک به حسین (ع)» هم در جنگ اخیر نشان داد فقط کلام نیست و خیلی ها در عمل برای کشور و وطن حرکت کردند. این عبارت برای آنها به درستی معنا شده بود و درک کرده بودند که امام حسین (ع) چه می‌خواسته و چه کرده است. من نهایت تلاشم همین است که بتوانم این موضوعات را بیان کنم.

شهرام پور درباره گفتگوی این برنامه با خانواده های شهدا در هفته پیش رو تا اربعین تصریح کرد: بخش دیگر برنامه به حضور خانواده‌های شهدا اختصاص دارد. در این بخش گاهی فرزندان و گاهی همسر یا دیگر اعضای خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه حضور دارند. از فرزند شهید متولد سال ۸۵ که درباره پدرش گفته است تا مادر شهید و خانواده ای که پسرشان پشت همان چراغ قرمز میدان قدس به شهادت رسیده بود، یا افراد عادی که فرزندانشان سرباز بودند و شهید شدند مهمان برنامه هستند.

وی در ادامه درباره ویژگی های مهمانانش گفت: یک نکته برای من جالب بود که از آدم معمولی تا نظامی که مهمان ما بودند به معنای واقعی وطن‌پرست بوده‌اند و خاطرات و حرف هایشان این وطن پرستی را به اشکال مختلف نشان می دهد.

این مجری که فرزند خردسال دارد، ادامه داد: مهمانان مختلفی داشتیم و داریم که هر یک به نوعی حرف هایشان تکان دهنده است اما یکی از مواردی که برای من بسیار شوک‌آور بود، خانمی بود که همسر شهید و باردار بود و می‌گفت «من ممنونم که شهیدم من را سرافراز کرد.» من خودم مادر هستم و این شرایط را تجربه کرده ام، می‌دانم که وقتی زنی باردار است چقدر چشم‌انتظار کمک و حمایت همسرش است.

مجری «در مسیر حسین» در پایان یادآور شد: یکی از مهمانان نیز خانواده فرمانده یگان پهپادی نیروی هوافضای سپاه بود. این خانواده برای من سراسر افتخار بودند. در تمام طول مصاحبه، دائم همسر شهید سردار محمدباقر طاهرپور و فرزندانش را تحسین می‌کردم. فرزندانش کم‌سال بودند؛ یکی در پایه سوم راهنمایی و دیگری نُه ساله بود، اما آنچه این کودکان از پدر خود مشاهده کرده و از مفهوم شهادت درک کرده بودند، در تمامی حرکات و سکناتشان هویدا بود.

این برنامه تا آخر هفته هر شب از شبکه افق روی آنتن می رود.