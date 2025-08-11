‎لیلا نیکزاد کارگردان فیلم کوتاه «کودکی» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایده اولیه ساخت این فیلم عنوان کرد: در جهانی که بمب و موشک و تفنگ جزو دارایی‌های هر کشوری محسوب می‌شود، برخورد نزدیک داشتن با پدر و دختر فیلم «کودکی» بسیار آسان است، فقط کافی‌ است سرمان را بچرخانیم. عشق، صلح و دوستی مضامینی هستند که همیشه من را برای ساخت فیلم ترغیب می‌کنند. «کودکی» برخلاف ژانر خود که جنگی محسوب می‌شود، به دنبال صلح است و این اولین چیزی بود که من را مجذوب خود کرد. ایده اولیه را که از پناه خدایاری شنیدم، مطمئن شدم این ایده می‌تواند به فیلمنامه‌ای تبدیل شود که برای ساختش تعلل نکنم.

وی با اشاره به رویکرد صلح‌طلبانه «کودکی» گفت: نحوه مواجه من با جنگ همواره از سمت صلحِ آن خواهد بود و این مهمترین زاویه دید شخصی بنده برای پرداختن به موضوعات جنگی است. موضوع امیدوارکننده در هر جنگی، همان صلحی‌ است که می‌تواند کنار آن قرار گیرد.

این کارگردان تاکید کرد: نمی‌دانم آرزوی داشتن جهانی بدون جنگ، جهانی سرتاسر صلح، جهانی که در آن اسلحه‌ها به سمت هیچ کودکی نشانه نمی‌رود، تا چه حد ممکن است اما تلاشی هرچند کوچک برای تحقق این جهان چیزی است که از آن دست نخواهم کشید.

‎وی در پاسخ به این پرسش به اینکه آیا در فیلم «کودکی» نسبت به شخصیت‌ها و موقعیت‌ها نگاه نمادینی داشته است، توضیح داد: هیچ یک از عناصری که در «کودکی» وجود دارد بی دلیل نیست، از جای قرارگیری دوربین گرفته تا لباس و رنگ لباسی که بر تن کاراکترهای قصه است. برای مثال در سکانس شروع فیلم، بازی پدر و دختر نه تنها یک نگاه سمبلیک و ضد جنگ دارد بلکه یادآور بسیاری از مسائلی‌ است که در جهان واقعی برای کودکان در حال رخ دادن است.

نیکزاد با اشاره به الهام گرفتن از فیلم «فهرست شیندلر» گفت: لباس قرمز و موهای کوتاه و طلایی سلین در فیلم، دقیقاً کپی شده از دخترکِ قرمز پوش فیلم «فهرست شیندلر» است، تنها به این قصد که مخاطب پیغام اصلی آن فیلم را، در لباس دخترک فیلم من بازآفرینی و دوباره آن پیام را برای خود مرور کند.

وی درباره لوکیشن فیلمبرداری گفت: تمام فیلم در ارومیه فیلمبرداری شد و من برای اولین بار بود که در آن جغرافیا حاضر می‌شدم.

این کارگردان با اشاره به درگذشت سلین حسین‌پور بازیگر کودک فیلم «کودکی» گفت: سلین را آخرین بار چند هفته قبل از فوتش در جشنواره فیلم کوتاه تهران دیدم. بعد از دیدن فیلممان روی پرده سینما، ذوق‌زده با آن لهجه شیرین کُردی از من پرسید؛ «دوباره کی فیلم را در سینما می‌بینیم؟» به او گفتم که اگر جشنواره فجر، فیلم ما را بپذیرد دوباره در سینما فیلممان را می بینیم. درست یک‌روز بعد از شنیدن خبر فوت سلین، از دبیرخانه جشنواره فجر با من تماس گرفتند و خبر حضور فیلم را اعلام کردند. در بین گریه‌هایم و تردید برای حضور در آن جشنواره بدون سلین، مدام صدای سلین را می شنیدم که از من می‌پرسید؛ «دوباره کی فیلم را در سینما می بینیم؟»

وی تاکید کرد: رفتن سلین ضربه بسیار سنگینی بود، هم برای من، هم برای «کودکی»!

نیکزاد در پایان درباره انتخاب بازیگر نقش کودک توضیح داد: برای یافتن بازیگر دختربچه فیلم، بیش از هزار عکس و فیلم از بچه‌های دیگر دیده بودم اما مطمئن بودم سلین من در بین هیچکدام از آنها نیست. تا اینکه وقتی برای اولین بار به مهاباد رفتم و از نزدیک دیدمش، یقین پیدا کردم که خودش است؛ دختر کوچولوی معصوم و زیبای فیلم من.

فیلم «کودکی» در مورد پدری است که تصمیم دارد دختر خردسال خود را که آخرین بازمانده زندگی اش است، با نقشه‌ای مشخص از مرز عبور داده و از جنگ نجات دهد.

