یزد چهارشنبه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاهحسینی، با اعلام خبر تعطیلی استان در پی افزایش دما و صدور هشدار هواشناسی گفت: بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار موج گرما، روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه تمامی دستگاهها، نهادهای دولتی و غیردولتی، مؤسسات آموزشی و بانکها با هدف حفظ سلامت عمومی تعطیل خواهند بود.
وی افزود: دستگاههای امدادی، خدماترسان، مراکز درمانی، شعب منتخب بانکها و دادگستری کل استان یزد و شهرستانها از این تعطیلی مستثنی بوده و در حالت آمادهباش کامل به سر میبرند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد در ادامه تصریح کرد: این مصوبه مختص دستگاههای دولتی بوده و قابل اجرا برای شرکتهای بخش خصوصی و کارخانجات نیست و این واحدها به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
نظر شما