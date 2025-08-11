به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عباس کعبی عصر دوشنبه در دیدار با فرمانده تیپ مستقل ۸۳ امام جعفر صادق (ع) با بیان اینکه این تیپ به‌واسطه هویت روحانی، انقلابی، جهادی، تبلیغی و رزمی خود جایگاهی ویژه در تحقق آرمان‌های انقلاب دارد، اظهار کرد: این تیپ تاکنون در مأموریت اصلی خود که بسیج ظرفیت‌های حوزه و روحانیت در خدمت انقلاب اسلامی است، به‌خوبی ایفای نقش کرده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با تشریح وظایف بنیادین روحانیت در عصر غیبت، گفت: شناخت و تبیین اسلام ناب محمدی (ص)، دیده‌بانی دین و آینده‌نگری، مدیریت فرهنگی، مذهبی و اجتماعی جامعه، تقویت تربیت دینی مردم، حفظ نظام اسلامی، مرزبانی در برابر شبهات و جریان‌های ضد دین و جهاد در برابر دشمنان اسلام، از جمله مأموریت‌های روحانیت است که تنها در چارچوب نظام اسلامی و تحت ولایت فقیه محقق می‌شود و هر اندیشه‌ای که روحانیت را از انقلاب جدا بداند، اندیشه‌ای باطل است.

وی تأکید کرد: این تیپ امروز باید با تحول ساختاری، محتوایی و منابع انسانی، به سپاه حوزه و روحانیت ارتقا یابد و با ایجاد هماهنگی میان نهادهای حوزوی همچون جامعه مدرسین، شورای عالی حوزه، مجمع نمایندگان طلاب، بسیج اساتید و نخبگان حوزه، ظرفیت‌های روحانیت را به‌صورت کامل فعال کند.

آیت الله کعبی با اشاره به جایگاه فرهنگی و رسانه‌ای اربعین، گفت: اربعین رسانه زنده عاشوراست، همان‌گونه که امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) با روشنگری و استقامت خود دشمن را عقب راندند، امروز نیز روحانیت باید با فعالیت رسانه‌ای قدرتمند، پیام مقاومت، امید و بیداری اسلامی را به جهان مخابره کند.

حجت‌الاسلام منتظرزاده در ادامه این دیدار با عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین حسینی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از فعالیت‌های تیپ امام جعفر صادق (ع) ارائه کرد و گفت: ما وارث خون شهیدانی هستیم که انقلاب اسلامی را به‌عنوان مقدمه ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) به ما سپرده‌اند و پاسداری از این امانت الهی، رسالت اصلی ماست.

فرمانده تیپ مستقل ۸۳ امام جعفر صادق (ع) افزود: حفظ و گسترش این امانت مقدس، نیازمند حضور فعال و اثرگذار این تیپ و گردان‌های تابعه در عرصه‌های فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، سیاسی و حتی دفاعی کشور است و ما با تمام توان در این مسیر گام برمی‌داریم.