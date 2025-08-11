  1. استانها
  2. قم
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۲۲

تفکری که روحانیت را از انقلاب جدا بداند، اندیشه‌ای باطل است

قم- عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه روحانیت پرچمدار پاسداری از اسلام ناب در برابر دشمنان است، گفت: اندیشه‌ای که روحانیت را از انقلاب جدا بداند، اندیشه‌ای باطل است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عباس کعبی عصر دوشنبه در دیدار با فرمانده تیپ مستقل ۸۳ امام جعفر صادق (ع) با بیان اینکه این تیپ به‌واسطه هویت روحانی، انقلابی، جهادی، تبلیغی و رزمی خود جایگاهی ویژه در تحقق آرمان‌های انقلاب دارد، اظهار کرد: این تیپ تاکنون در مأموریت اصلی خود که بسیج ظرفیت‌های حوزه و روحانیت در خدمت انقلاب اسلامی است، به‌خوبی ایفای نقش کرده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با تشریح وظایف بنیادین روحانیت در عصر غیبت، گفت: شناخت و تبیین اسلام ناب محمدی (ص)، دیده‌بانی دین و آینده‌نگری، مدیریت فرهنگی، مذهبی و اجتماعی جامعه، تقویت تربیت دینی مردم، حفظ نظام اسلامی، مرزبانی در برابر شبهات و جریان‌های ضد دین و جهاد در برابر دشمنان اسلام، از جمله مأموریت‌های روحانیت است که تنها در چارچوب نظام اسلامی و تحت ولایت فقیه محقق می‌شود و هر اندیشه‌ای که روحانیت را از انقلاب جدا بداند، اندیشه‌ای باطل است.

وی تأکید کرد: این تیپ امروز باید با تحول ساختاری، محتوایی و منابع انسانی، به سپاه حوزه و روحانیت ارتقا یابد و با ایجاد هماهنگی میان نهادهای حوزوی همچون جامعه مدرسین، شورای عالی حوزه، مجمع نمایندگان طلاب، بسیج اساتید و نخبگان حوزه، ظرفیت‌های روحانیت را به‌صورت کامل فعال کند.

آیت الله کعبی با اشاره به جایگاه فرهنگی و رسانه‌ای اربعین، گفت: اربعین رسانه زنده عاشوراست، همان‌گونه که امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) با روشنگری و استقامت خود دشمن را عقب راندند، امروز نیز روحانیت باید با فعالیت رسانه‌ای قدرتمند، پیام مقاومت، امید و بیداری اسلامی را به جهان مخابره کند.

حجت‌الاسلام منتظرزاده در ادامه این دیدار با عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین حسینی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از فعالیت‌های تیپ امام جعفر صادق (ع) ارائه کرد و گفت: ما وارث خون شهیدانی هستیم که انقلاب اسلامی را به‌عنوان مقدمه ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) به ما سپرده‌اند و پاسداری از این امانت الهی، رسالت اصلی ماست.

فرمانده تیپ مستقل ۸۳ امام جعفر صادق (ع) افزود: حفظ و گسترش این امانت مقدس، نیازمند حضور فعال و اثرگذار این تیپ و گردان‌های تابعه در عرصه‌های فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، سیاسی و حتی دفاعی کشور است و ما با تمام توان در این مسیر گام برمی‌داریم.

